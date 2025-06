Juventus negocjuje sprzedaż dwóch zawodników do Nottingham Forest. Według "Sky Sport" angielski klub celuje w Timothy'ego Weaha i Samuela Mbangulę, a rozmowy są już zaawansowane.

Nottingham Forest negocjuje transfery Weaha i Mbanguli

Juventus otrzymał ofertę podwójnej transakcji z Premier League. Nottingham Forest nawiązał kontakt w sprawie Timothego Weaha oraz Samuela Mbanguli. Obaj gracze przebywają obecnie na Klubowych Mistrzostwach Świata gdzie, Stara Dama prowadzona przez Igora Tudora po dwóch wygranych w fazie grupowej zapewniła sobie awans do kolejnej rundy.

Według „Sky Sport” rozmowy z angielskim klubem są już zaawansowane. Oferta ma opiewać na kwotę od 22 do 23 milionów euro – 14 mln za Weaha i 8 mln za młodego Belga. Choć do porozumienia jeszcze nie doszło, negocjacje trwają i zmierzają w dobrym kierunku.

Samuel Mbangula imponował w pierwszej części poprzedniego sezonu i wzbudził zainteresowanie m.in. Bournemouth, Bayeru Leverkusen, Lipska czy Bologni. Jednak po zmianie Thiago Motty na Igora Tudora rozegrał tylko 4 minuty, co ponownie otworzyło mu drzwi do transferu. Nottingham Forest postanowił rozpocząć rozmowy.

Niespodzianką jest włączenie do negocjacji Timothego Weaha. Amerykanin rozegrał 42 mecze i zdobył 6 bramek, ale jego forma była nierówna. Juventus może zdecydować się na jego sprzedaż, by sfinansować nowe ruchy kadrowe.

Na ten moment przeszkodą może być postawa samego Weaha, który nie jest jeszcze przekonany do przenosin do Anglii. Mimo to kontakt między klubami pozostaje aktywny i rozwój sytuacji może nastąpić w każdej chwili.

