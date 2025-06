Kolejny transfer Widzewa. Łodzianie wykupili obrońcę

Dawid Figura / PressFocus Na zdjęciu: Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice

Widzew z definitywnym transferem defensora

Sebastian Bergier i Antoni Klukowski – ten duet już oficjalnie zasilił szeregi ekipy z Łodzi. Pierwszy z nich w poprzednim sezonie występował GKS-ie Katowice, natomiast drugi reprezentował barwy Pogoni Szczecin. Widzew jest w trakcie finalizacji hitowego ruchu z udziałem Mariusza Fornalczyka, ale w międzyczasie potwierdził definitywny transfer Petera Therkildsena.

Therkildsen w zimie tego roku został wypożyczony do Widzewa ze szwedzkiego Djurgardens IF. W umowie zawarto opcję wykupu, z której teraz łodzianie postanowili skorzystać. Duńczyk definitywnie przenosi się do Ekstraklasy.

– Peter w ostatnich miesiącach udowodnił, że umiejętnościami sportowymi i mentalnymi pasuje do zespołu. Od początku jego pobytu w Łodzi widzieliśmy, jak jest zaangażowany w pracę podczas meczów i treningów. Dzięki jego obecności udało się zwiększyć rywalizację o miejsce w składzie w linii obrony – stwierdził Mindaugas Nikolicius, dyrektor sportowy Widzewa.

Peter Therkildsen podpisał dwuletni kontrakt, ważny do 30 czerwca 2026 roku. Widzew pracuje nad kolejnymi transferami.