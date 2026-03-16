Kolejny piłkarz Barcelony przekroczył barierę 100 mln euro

FC Barcelona może być zadowolona z najnowszej aktualizacji wartości rynkowych opublikowanej przez Transfermarkt. Dane pokazują wyraźny wzrost wyceny kilku piłkarzy Dumy Katalonii po bardzo dobrym sezonie.

Fermin i Pedri z wielkim wzrostem wartości

FC Barcelona odnotowała wyraźny wzrost wartości swojej kadry w najnowszej aktualizacji Transfermarkt. Największym bohaterem zestawienia jest Fermin Lopez, który rozgrywa znakomity sezon. Pomocnik zdobył już jedenaście bramek i zanotował piętnaście asyst. Jego wartość rynkowa wzrosła z 70 do 100 milionów euro.

Dzięki temu Fermin stał się trzecim najcenniejszym piłkarzem Barcelony. Więcej warci są jedynie Lamine Yamal oraz Pedri. Wartość Yamala wynosi 200 milionów euro. Pedri zanotował kolejny wzrost i obecnie wyceniany jest na 150 milionów euro.

Duży skok zanotował także Marc Bernal. Młody pomocnik wracał stopniowo po kontuzji i w 2026 roku zaczął odgrywać coraz większą rolę w drużynie. Jego wartość wzrosła z 10 do 30 milionów euro, co oznacza potrojenie wcześniejszej wyceny.

Wzrost zanotowali również inni piłkarze Barcelony. Joan Garcia zwiększył swoją wartość z 30 do 40 milionów euro. Eric Garcia wzrósł z 30 do 35 milionów euro. Gerard Martin osiągnął poziom 25 milionów euro, a Roony Bardghji 15 milionów euro.

Nie wszyscy zawodnicy zanotowali jednak pozytywną zmianę. Spadła wartość Ronalda Araujo, Andreasa Christensena oraz Alejandro Balde. Niżej wyceniani są także Gavi, Marc Casado i Robert Lewandowski. Mimo tych spadków łączna wartość kadry Barcelony wynosi obecnie około 1,17 miliarda euro.

