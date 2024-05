Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Cremaschi, Leo Messi i Luis Suarez

Angel Di Maria uzgodnił transfer do Interu Miami

Koszulkę Interu Miami na co dzień przywdziewają tacy zawodnicy jak m.in. Leo Messi, Luis Suarez, Jordi Alba czy Sergio Busquets. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym głośnym nabytkiem amerykańskiego zespołu będzie Angel Di Maria. Według najnowszych informacji przekazanych przez stację telewizyjną “ESPN Argentina” prawoskrzydłowy uzgodnił warunki swojego transferu do klubu zarządzanego przez Davida Beckhama. El Fideo do nowej drużyny może przejść za darmo.

Czy Inter Miami wygra MLS? Tak 0% Nie 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

138-krotny reprezentant Argentyny w lipcu 2023 roku został piłkarzem Benfiki Lizbona, do której wrócił po trzynastu latach. Kontrakt Angela Di Marii z popularnymi Orłami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i choć w umowie znajduje się zapis o opcji przedłużenia współpracy, to strony najprawdopodobniej z niej nie skorzystają. Urodzony w Rosario 36-latek ma bowiem obrać kierunek na Major League Soccer, gdzie będzie dzielił szatnię ze swoim przyjacielem – Leo Messim.

Były zawodnik m.in. Juventusu, Paris Saint-Germain, Manchesteru United oraz Realu Madryt w 48 spotkaniach zakończonej kampanii strzelił 17 goli i zaliczył 15 asyst. Inter Miami zajmuje 1. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Flamingi mają na swoim koncie 34 punkty.