Kolejny chętny na Rodado. To by oznaczało wyjazd z Europy [NASZ NEWS]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Polska, Rumunia, Turcja czy…?

23 gole w ostatnim sezonie 1. ligi dały Angelowi Rodado koronę króla strzelców ex equo z Łukaszem Zjawińskim z Polonii Warszawa. A czy kolejne gole Hiszpan wciąż będzie strzelał dla Wisły? O to może być ciężko, bo po odpadnięciu w pófłinale baraży Wisła kolejny już rok spędzi na zapleczu Ekstraklasy.



Goal.pl regularnie informuje o zainteresowaniu Rodado ze strony różnych klubów. Od pewnego czasu jest mocny trop rumuński, a kolejny prowadzi do Turcji. Sytuację „Aniołka” jak nazywają Rodado kibice Wisły komentował w wywiadzie dla goal.pl jego menedżer, Miguel Riera.

W Katarze też mu się przyglądają

Teraz okazuje się, że wymienione kluby nie są jedynymi, które monitorują sytuację Rodado. Z naszych ustaleń wynika, że Hiszpan jest też w kręgu zainteresowania klubu z Kataru. Chodzi o Al Wakra, ósmy zespół ostatniego sezonu tamtejszej ekstraklasy. Patrząc z historycznego punktu widzenia, to dwukrotny mistrz Kataru.



Co ciekawe, nowym trenerem Al-Wakry będzie Vicente Moreno, który ostatni sezon spędził na ławce trenerskiej Osasuny Pampeluna. Moreno zna Angela Rodado, bo spotkali się przed laty w Mallorce. Działacze Al-Wakry od kilkunastu dni są w kontakcie z menedżerem zawodnika.



W barwach Wisły Kraków Angel Rodado rozegrał 109 meczów, w których strzelił 69 goli i zaliczył 17 asyst. Dwa razy był królem strzelców zaplecza Ekstraklasy.