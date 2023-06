IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Denis Zakaria

Juventus liczy, że pozbędzie się niechcianego piłkarza

Po zawodnika zgłosił się już przedstawiciel Premier League

To nie jedyny klub zainteresowany pozyskaniem gracza

Juventus skreślił piłkarza. Premier League idzie z pomocą

W 2022 roku Juventus wydał ponad 10 milionów euro, aby ich barwy reprezentował Denis Zakaria. Szwajcar już po pół roku udał się na płatne wypożyczenie do Chelsea.

Przenosiny do The Blues były błędną decyzją dla Szwajcara, który grał jedynie okazjonalnie. Zakaria wraca do Juventusu, który nie ma jednak piłkarza w planach na nowy sezon.

Fabrizio Romano ujawnił, że o Zakarię pyta West Ham United. Młoty chcą dowiedzieć się na jakich zasadach mogą pozyskać Szwajcara, którym zainteresowane są też inne kluby. Juventus może zatem liczyć na to, ze pozbędzie się zbędnego balastu.

Czytaj także: “Chcemy jak najszybciej znaleźć się w Ekstraklasie”