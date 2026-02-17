Klopp spotkał się z Realem Madryt i zażądał sprzedaży gwiazdy!

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Odważne żądania Kloppa wobec Realu Madryt

Według doniesień hiszpańskich mediów Juergen Klopp przedstawił władzom Realu Madryt konkretne warunki, od których uzależnia swoją ewentualną pracę na Santiago Bernabeu. Szkoleniowiec miał jasno zaznaczyć, że chce mieć pełną kontrolę nad szatnią i możliwością przebudowy zespołu według własnej wizji.

Jednym z najbardziej zaskakujących elementów rozmów jest nazwisko Jude’a Bellinghama. Pomocnik uchodzi za jedną z kluczowych postaci drużyny, ale według informacji El Nacional Klopp uważa, że jego pozycja w zespole może utrudnić wprowadzenie nowych zasad. Niemiec oczekuje pełnego podporządkowania swojej filozofii gry i nie chce ryzykować napięć w szatni.

Na liście potencjalnych odejść znalazł się także kapitan zespołu Dani Carvajal. To symbol klubu i ważna postać w drużynie, jednak trener ma rozważać rozpoczęcie nowego etapu bez części dotychczasowych liderów. Chodzi nie tylko o kwestie sportowe, ale również o zmianę układu sił i wprowadzenie nowej hierarchii.

Łącznie oba transfery mogłyby przynieść klubowi nawet 150 milionów euro. Te środki miałyby zostać przeznaczone na zawodników lepiej pasujących do stylu preferowanego przez Kloppa. Taki scenariusz oznaczałby nie tylko zmianę trenera, ale też początek zupełnie nowego projektu sportowego.

Na razie nie zapadły ostateczne decyzje, ale już same żądania pokazują skalę ambicji niemieckiego szkoleniowca. Jeśli ostatecznie obejmie zespół, Real Madryt może przejść jedną z największych przebudów w ostatnich latach.