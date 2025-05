PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp nie obejmie AS Romy, jasne stanowisko trenera

Jurgen Klopp to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych trenerów we współczesnej historii futbolu. Niemiec z Liverpoolem, a wcześniej z Borussią Dortmund wygrał praktycznie wszystko, co można było wygrać w europejskiej piłce. Szkoleniowiec przeprowadził oba klubu od odległych miejsc w tabeli swoich lig, aż po sam szczyt. Po poprzednim sezonie zdecydował się jednak zrobić sobie przerwę i nieco odpocząć od pracy.

Niemniej w ostatnim czasie pojawiło się kilka plotek łączących szkoleniowca z możliwym powrotem na ławkę trenerską. Klopp miał rozmawiać z Realem Madryt, ale przede wszystkim z AS Romą, co było dla wszystkich wielką sensacją. Szybko jednak okazało się, że była to tylko zwykła plotka, co szybko zdementował agent niemieckiego trenera. Teraz do sprawy odniósł się sam Jurgen Klopp.

– Nie zostanę nowym trenerem AS Romy. Ta historia to bzdura. Jeśli przeczytasz jakieś plotki o tym, że w ciągu najbliższych kilku lat podejmę pracę trenerską, to jest to bzdura. Możesz być pierwszą osobą, która to powie – powiedział były szkoleniowiec Liverpoolu cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X (dawniej Twitter).

