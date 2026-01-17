Klopp poprosił Real Madryt o transfer, jeśli ma zostać ich trenerem

Juergen Klopp jest łączony z funkcją trenera Realu Madryt. Jeśli zostanie zatrudniony, chciałby, aby do zespołu dołączył Bruno Guimaraes. O ten transfer poprosił Florentino Pereza - donosi Football365.com.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Guimaraes transferowym życzeniem Kloppa w Realu Madryt

Real Madryt dopiero co zatrudnił nowego trenera, a już rozważa kolejną zmianę. Alvaro Arbeloa zaliczył potężną wpadkę w debiucie, odpadając z Pucharu Króla. Porażka z drugoligowcem wywołała stanowczą reakcję Florentino Pereza. W klubie rozpoczęto proces poszukiwań nowego szkoleniowca. Faworytem, a zarazem marzeniem prezydenta ma być Juergen Klopp.

W Madrycie są zdecydowani, żeby zatrudnić byłego trenera Liverpoolu. Decyzja ma należeć do samego Juergena Kloppa, który musi zdecydować, czy chce wznowić karierę trenerską, czy zostać w grupie Red Bulla jako jeden z dyrektorów.

Serwis Football365.com ujawnił nowe informacje ws. możliwej współpracy na linii Real – Klopp. Gdyby niemiecki szkoleniowiec zdecydował się przejąć Los Blancos, oczekiwałby konkretnego transferu do klubu. Jego pierwszą prośbą ma być sprowadzenie Bruno Guimaraesa. Brazylijczyk gra aktualnie w Newcastle, więc 58-latek doskonale go zna z czasów pracy w Premier League.

Newcastle stara się zatrzymać piłkarza, planując przedłużenie kontraktu. Warto dodać, że Guimaraes ma w umowie klauzulę odejścia, która wynosi ok. 100 milionów funtów. Jego usługami interesuje się również Manchester City.

Guimaraes trafił do Newcastle zimą 2022 roku z Olympique Lyon za 42 mln euro. W tym sezonie rozegrał 31 meczów, w których zdobył 8 bramek i zanotował 6 asyst. Jego kontrakt ze Srokami obowiązuje do czerwca 2028 roku.