Kiwior otwarty na przenosiny. Gigant sprzedał obrońcę i rozważa transfer Polaka

Jakub Kiwior jest otwarty na odejście z Arsenalu. Polski obrońca chciałby przenieść się do drużyny, w której mógłby regularnie występować w pierwszym składzie - poinformował James McNicholas z The Athletic.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior gotowy na odejście z Arsenalu

Jakub Kiwior jest otwarty na transfer i chciałby trafić do klubu, w którym miałby gwarancję regularnej gry. Jednak Arsenal nie spieszy się ze sprzedażą reprezentanta Polski. Ponadto żaden z zainteresowanych zespołów nie przedstawił jeszcze oferty spełniającej oczekiwania londyńczyków.

W ostatnich tygodniach o 25-latka pytało FC Porto, ale propozycja Portugalczyków została natychmiast odrzucona. Teraz pojawiła się możliwość powrotu do Serie A. Według serwisu La Gazzetta dello Sport polski obrońca ponownie znalazł się w kręgu zainteresowań AC Milanu. Na razie jest to jedna z kilku opcji branych pod uwagę przez mediolańczyków, którzy chcą znaleźć nowego stopera.

Milan zapewne zintensyfikuje poszukiwania defensora, ponieważ stracił Malicka Thiawa, który przeniósł się do Newcastle United. Wśród kandydatów do wzmocnienia obrony, oprócz Kiwiora, są także Koni De Winter z Genoi i Giovanni Leoni z Parmy. Włosi szukają piłkarza, który od razu wskoczyłby do wyjściowego składu i wzmocnił rywalizację w defensywie.

Kiwior w poprzednim sezonie rozegrał 30 spotkań w barwach Arsenalu, notując jednego gola i dwie asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro. Kanonierzy nie naciskają na sprzedaż, ale sam piłkarz może skusić się na zmianę otoczenia, jeśli otrzyma propozycję gwarantującą mu stałe miejsce w pierwszej jedenastce.