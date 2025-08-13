Głośne wzmocnienie Newcastle. Dobiło targu z Milanem

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe - trener Newcastle United

Oficjalnie: Malick Thiaw przeszedł do Newcastle United

Newcastle United poinformowało na swojej oficjalnej stronie internetowej o sfinalizowaniu transferu Malicka Thiawa z Milanu. 24-letni niemiecki obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do 2030 roku, a jego zarobki mają wynosić około 4 milionów euro za sezon. Sroki zapłacą za piłkarza 35 milionów euro w ramach kwoty podstawowej, a dodatkowe 5 milionów może trafić na konto mediolańskiego klubu w formie bonusów. To jeden z największych transakcji klubu z St. James’ Park w trwającym okienku transferowym.

AC Milan początkowo chciał zatrzymać Malicka Thiawa, doceniając jego rolę w zespole Czerwono-Czarnych. Ostatecznie jednak sam zawodnik naciskał na zmianę otoczenia, widząc w Newcastle United szansę na regularną grę w Premier League i dalszy rozwój kariery. Taka postawa doprowadziła do przyspieszenia negocjacji i sfinalizowania umowy. Rossoneri nie zamierzają jednak długo szukać następcy – według włoskich mediów głównym kandydatem do zastąpienia Malicka Thiawa jest Koni De Winter z Genoi.

Welcome to Newcastle, Malick! 🙌



We are delighted to announce the signing of defender Malick Thiaw on a long-term deal from Italian side AC Milan. pic.twitter.com/Y9YuuTKvRD — Newcastle United (@NUFC) August 12, 2025

Malick Thiaw trafił do Milanu w 2022 roku z Schalke 04 Gelsenkirchen, uchodząc wówczas za jeden z największych niemieckich talentów. W barwach drużyny Rossonerich rozegrał łącznie 85 spotkań, zdobył 1 bramkę oraz zaliczył 2 asysty, występując zarówno w Serie A, jak i europejskich pucharach. Największym atutem mierzącego 194 centymetry stopera jest bez wątpienia doskonała gra w powietrzu. Teraz trzykrotny reprezentant Niemiec spróbuje swoich sił w lidze angielskiej, gdzie zagra w ekipie prowadzonej przez Eddiego Howe’a.