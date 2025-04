Tottenham przechytrzy Arsenal? Derby Londynu o gwiazdora Bayernu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Kingsley Coman na radarach Tottenhamu i Arsenalu

Mimo że kontrakt Kingsleya Comana z Bayernem Monachium obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, to rozstanie stron podczas najbliższego letniego okienka transferowego jest prawdopodobnym scenariuszem. Bawarski klub nie wyklucza sprzedaży skrzydłowego, który nie zachwyca formą w obecnym sezonie. Zatem wygląda na to, że jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta, to włodarze lidera Bundesligi zgodzą się usiąść do rozmów.

Niewykluczone, że Kingsley Coman będzie kontynuował swoją karierę w Premier League, skąd płynie największe zainteresowanie jego osobą. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie 58-krotnego reprezentanta Francji mają bowiem dwie ekipy z północnego Londynu – Tottenham Hotspur oraz Arsenal. Tak więc Koguty i Kanonierzy rywalizują nie tylko na boisku, ale także na rynku.

Lewy napastnik występuje w barwach niemieckiego giganta od sierpnia 2015 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę z Juventusu. Francuz na początku grał dla Bayernu Monachium na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 28 milionów euro. W trwającej kampanii wychowanek Paris Saint-Germain zdobył 6 bramek i zaliczył 4 asysty w 36 spotkaniach. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro.