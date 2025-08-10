Gwiazdor o krok od Al-Nassr. Stworzy duet z Cristiano Ronaldo

APA-PictureDesk / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Kingsley Coman bardzo bliski transferu do Al-Nassr

Kingsley Coman jeszcze tego lata najprawdopodobniej opuści Bayern Monachium. Jak informuje portal „Foot Mercato”, francuski skrzydłowy jest o krok od przenosin do saudyjskiego klubu, Al-Nassr. Po dziesięciu latach spędzonych w Bundeslidze w barwach bawarskiego giganta doświadczony zawodnik ma rozpocząć nowy etap kariery na Bliskim Wschodzie. Transfer Kingsleya Comana był tematem spekulacji od kilku tygodni, natomiast teraz wydaje się, że finalizacja jest kwestią nadchodzących dni.

Według doniesień Bayern Monachium oraz Al-Nassr są już bardzo blisko osiągnięcia pełnego porozumienia. Kwota tej transakcji wyniesie około 30 milionów euro, co zadowala obie strony operacji. Kingsley Coman jest pozytywnie nastawiony do przeprowadzki, mając świadomość, iż na Półwyspie Arabskim zarobi astronomiczne pieniądze. 29-letni piłkarz w nowym klubie stworzy zabójczy duet w ataku ze słynnym Cristiano Ronaldo, a obok nich będzie biegał inny letni nabytek drużyny z Rijadu – Joao Felix.

Kingsley Coman to zawodnik, który może pochwalić się bogatą karierą oraz imponującą listą sukcesów. Pierwsze kroki stawiał w Paris Saint-Germain, skąd trafił do Juventusu, a następnie – w 2015 roku – do Bayernu Monachium. W koszulce monachijskiej ekipy rozegrał łącznie 339 spotkań, strzelił 72 gole i zanotował 71 asyst. Jest dziewięciokrotnym mistrzem Bundesligi, triumfatorem Ligi Mistrzów oraz zdobywcą trzech Pucharów Niemiec. Teraz, po niemal dekadzie na Allianz Arenie, skrzydłowy szykuje się do zupełnie nowego wyzwania.