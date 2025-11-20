Man United oraz Borussia stoczą walkę o szwedzki talent

Kevin Filling uchodzi za jeden z największych talentów w Szwecji. 16-letni napastnik, grający w AIK-u Solna, wzbudził zainteresowanie Manchesteru United oraz Borussii Dortmund - dowiedział się Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej Sky Sports.

TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Kevin Filling

Kevin Filling łączony z europejskimi gigantami

Manchester United oraz Borussia Dortmund od lat słyną z doskonałego skautingu i umiejętności wyławiania wielkich talentów na bardzo wczesnym etapie kariery. Wszystko wskazuje na to, że oba kluby już wkrótce mogą stanąć do bezpośredniej rywalizacji o podpis jednego zawodnika. Jak informuje Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, na celownik Anglików oraz Niemców trafił bowiem Kevin Filling, czyli jeden z najciekawszych młodych napastników w całej Europie.

Mimo zaledwie 16 lat wspomniany Filling występuje na seniorskim poziomie, co oczywiście nie umknęło uwadze europejskich gigantów. Młodzieżowy reprezentant Szwecji na co dzień gra w barwach AIK-u Solna i zdążył już rozegrać 9 spotkań w pierwszym zespole, zdobywając przy tym 2 bramki. Dojrzałość boiskowa, fizyczność oraz styl gry wyróżniają go na tle rówieśników, a skauci wymienionych wyżej ekip – Manchesteru United i Borussii Dortmund – widzą w nim ogromny potencjał rozwojowy.

Zarówno włodarze Czerwonych Diabłów, jak i działacze Czarno-Żółtych chcieliby zapewnić sobie jego usługi już w styczniu. Plan zakłada jednak, że po podpisaniu kontraktu młody snajper wróciłby do AIK-u na zasadzie wypożyczenia, aby kontynuować występy w znanym środowisku. Kevin Filling, porównywany w swojej ojczyźnie do Zlatana Ibrahimovicia, ma przed sobą świetlaną przyszłość. Wartość rynkową zdolnego atakującego szacuje się obecnie na niespełna 2 miliony euro, choć potencjalny kupiec musiałby zapłacić więcej.