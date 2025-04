Kevin De Bruyne może dołączyć do zespołu legendy. To byłby hit transferowy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne może zagrać z Messim w Interze Miami

Kilka dni temu Kevin De Bruyne potwierdził, że odejdzie z Manchesteru City po zakończeniu sezonu. Po dziesięciu latach spędzonych na Etihad Stadium belgijski pomocnik zdecydował się rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze. 33-latek już myśli o znalezieniu sobie nowego miejsca. Jedną z opcji jest przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych.

Belg znalazł się na radarze Interu Miami. To zespół, w którym występują takie gwiazdy jak Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba i Sergio Busquets. Amerykański klub chce ściągnąć kolejną gwiazdę i myśli o pomocniku Obywateli.

Początkowo wydawało się, że to inny klub z MLS jest faworytem do pozyskania De Bruyne’a. Mowa tutaj o San Diego FC, które miało zrezygnować z tego pomysłu ze względu na wysokie oczekiwania finansowe zawodnika. W związku z tym klub należący do Davida Beckhama może teraz przejąć pałeczkę i wkroczyć do walki o pozyskanie reprezentanta Belgii.

Inter weźmie udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, które zostanę rozegrane w czerwcu. Dlatego klub szuka kolejnych wzmocnień, ponieważ chce na tym turnieju osiągnąć jak najlepszy rezultat.

Kapitan Manchesteru City wciąż gra na wysokim poziomie. W tym sezonie rozegrał 32 spotkania, w których strzelił cztery bramki oraz zanotował siedem asyst. Przez dekadę gry w barwach angielskiego klubu ofensywny pomocnik wystąpił w ponad 400 spotkaniach, w których strzelił 106 goli i zdobył 176 asyst.

