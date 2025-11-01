Real obserwuje bośniackiego skrzydłowego. Gra na pozycji Viniciusa

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kerim Alajbegović

Kerim Alajbegović monitorowany przez Real Madryt

Kerim Alajbegović podczas ostatniego letniego okienka transferowego przeniósł się z Bayeru Leverkusen do Red Bulla Salzburg. Kwota tej transakcji wyniosła zaledwie 2 miliony euro, co już teraz można uznać za świetny interes austriackiego klubu. 18-letni skrzydłowy szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu oraz stał się jednym z kluczowych zawodników drużyny Byków. W trwającym sezonie rozegrał 21 spotkań, zdobył 6 bramek i zaliczył 1 asystę, czym zwrócił na siebie uwagę wielu europejskich skautów.

Doskonała forma lewego napastnika przyciągnęła zainteresowanie kilku czołowych zespołów Premier League – przede wszystkim Manchesteru United oraz Chelsea. Jak informuje hiszpański portal „Defensa Central”, postępy Kerima Alajbegovicia bacznie monitoruje również Real Madryt. Królewscy wysłali swoich skautów, którzy regularnie obserwują występy utalentowanego Bośniaka w barwach Red Bulla Salzburg. W Madrycie docenia się jego szybkość, technikę oraz odwagę w pojedynkach jeden na jednego.

Warto dodać, że Alajbegović występuje na tej samej pozycji co Vinicius Junior, którego przyszłość na Santiago Bernabeu stoi pod znakiem zapytania. Choć czterokrotny reprezentant Bośni i Hercegowiny nie prezentuje jeszcze poziomu brazylijskiego gwiazdora, mógłby w przyszłości zwiększyć rywalizację na lewym skrzydle w ekipie Los Blancos. Według portalu „Transfermarkt” obecna wartość rynkowa wychowanka FC Koeln wynosi około 5 milionów euro, choć jego pozyskanie wiązałoby się z większym wydatkiem.