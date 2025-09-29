Kepa Arrizabalaga odejdzie z Arsenalu? Może zakotwiczyć w Serie A

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Como 1907 interesuje się Kepą Arrizabalagą

Kepa Arrizabalaga podczas letniego okienka transferowego zamienił Chelsea na Arsenal, a kwota transakcji wyniosła około 6 milionów euro. 30-letni bramkarz w zespole Kanonierów pełni rolę zmiennika swojego rodaka – Davida Rayi. Do tej pory wychowanek Athletiku Bilbao miał okazję wystąpić tylko w jednym spotkaniu w barwach ekipy z Emirates Stadium, co z pewnością nie spełnia jego oczekiwań. Hiszpan liczył na większą liczbę minut, ale panująca w londyńskiej drużynie konkurencja sprawia, że trudno mu o regularną grę.

Według najnowszych doniesień Kepa Arrizabalaga może zmienić otoczenie już zimą. Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, poważne zainteresowanie rosłym golkiperem wykazuje bowiem Como 1907. Zespół prowadzony przez Cesca Fabregasa chciałby pozyskać doświadczonego bramkarza, który wniósłby jakość oraz stabilność między słupki włoskiej ekipy. Kepa w klubie z Serie A miałby większe szanse na występy w pierwszym składzie niż na Emirates Stadium, co z perspektywy zawodnika wydaje się kuszącą opcją.

Gdyby takie przenosiny doszły do skutku, Arrizabalaga wpisałby do swojego CV trzecią topową europejską ligę. Dotychczas występował już w La Lidze oraz Premier League, a potencjalna przeprowadzka do Como otworzyłaby mu drzwi do Serie A. Wcześniej, przed dołączeniem do Arsenalu, reprezentował barwy m.in. AFC Bournemouth, Chelsea, Athletiku Bilbao czy Realu Madryt. Jego obecna wartość rynkowa jest szacowana na 10 milionów euro, choć w 2018 roku wspomniany wyżej klub ze Stamford Bridge zapłacił za niego aż 80 milionów euro, dokonując wtedy najdroższego transferu z udziałem bramkarza w historii.