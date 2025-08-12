Karol Linetty znalazł nowy klub. Jest oficjalne potwierdzenie

Karol Linetty przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z tureckim klubem Kocaelispor. Oficjalnie poinformował o tym sam zespół z kraju nad Bosforem.

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Lientty przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu

Karol Linetty to jeden z tych reprezentantów Polski, który z pewnością mógł zrobić większą karierę. Wychowanek Lecha Poznań po wyjeździe z Polski przez wiele lat grał w lidze włoskiej, gdzie zbierał dobre opinie. Pewnego poziomu jednak nie dał rady przeskoczyć, choć kilkukrotnie zapowiadało się dobrze. Podobnie było w Biało-Czerwonych barwach, gdzie pomocnik nie mógł zbyt wiele liczyć na udane występy.

Od jakiegoś czasu bardzo intensywnie spekulowało się na temat przyszłości Linettego. Wiadomo bowiem, że trwały dla niego poszukiwania nowego klubu. Teraz chyba temat ten się zakończył. Turecki zespół Kocaelisporu poinformował bowiem oficjalnie, że Karol Linetty przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z tą ekipą. Po nich wszystko ma stać się już potwierdzone.

Karol Linetty w minionym sezonie rozegrał 30 spotkań, w których zdobył jednego gola. W sumie na poziomie włoskiej Serie A ma on 255 występów i 14 goli oraz 15 asyst. W PKO Ekstraklasie 30-letni pomocnik rozegrał 93 mecze. Obecnie 47-krotny reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,8 miliona euro.

