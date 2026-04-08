Real Madryt obserwuje poczynania utalentowanego defensora

Karim Coulibaly imponuje wysoką formą w barwach Werderu Brema. Jego świetna dyspozycja przyciągnęła uwagę m.in. Realu Madryt - dowiedział się Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej Sky Sports.

Karim Coulibaly przykuł uwagę Realu Madryt

Real Madryt słynie z bardzo dobrego skautingu. Hiszpański klub od kilku lat skupia się na pozyskiwaniu utalentowanych zawodników z całego świata, czego efektem były transfery takich piłkarzy jak Endrick, Dean Huijsen czy Franco Mastantuono. Wicemistrzowie La Ligi zamierzają kontynuować swoją politykę transferową w najbliższej przyszłości, stale monitorując rynek młodych talentów i inwestując w perspektywicznych zawodników.

Jak poinformował Florian Plettenberg ze stacji telewizyjnej „Sky Sports”, Real może wybrać się na zakupy do Bundesligi. Według wspomnianego dziennikarza na celownik hiszpańskiego giganta trafił bowiem Karim Coulibaly.

Madrytczycy widzą w tym piłkarzu ogromny potencjał, co potwierdza fakt, że 18-letni stoper mimo młodego wieku jest filarem linii obrony Werderu Brema. Młodzieńca obserwują także Chelsea, Manchester United, Newcastle United, Paris Saint-Germain oraz SSC Napoli.

Młodzieżowy reprezentant Niemiec przeniósł się na Weserstadion w lipcu 2024 roku na zasadzie wolnego transferu z HSV. Do pierwszego zespołu Werderu awansował przed obecnym sezonem i szybko stał się ważnym ogniwem drużyny z Bremy. W trwającej kampanii rozegrał 22 spotkania oraz zdobył 1 bramkę, spędzając na murawie niespełna 2000 minut. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa szacowana jest na 30-50 milionów euro.