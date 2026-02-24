Kapuadi zostanie piłkarzem Widzewa Łódź?! Właściciel wprost o kwotach na transfery

Widzew Łódź w ostatnich dniach zimowego okna transferowego pobije kolejny rekord. Jak dobrze wiadomo, do klubu trafi Steve Kapuadi. Będzie to najwyższy w historii transfer wewnątrz Ekstraklasy. Robert Dobrzycki w TVP Sport potwierdził rozmowy z obrońcą.

PressFocus Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Kapuadi blisko Widzewa. Dobrzycki potwierdził rozmowy

Widzew Łódź po czterech meczach w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy zajmuje 17. miejsce w tabeli, co oznacza, że są zagrożeni spadkiem. Jeszcze przed zamknięciem zimowego okna transferowego w klubie podjęto decyzję, że sprowadzą środkowego obrońcę, który pomoże w walce o utrzymanie. Kilka dni temu jako pierwsi pisaliśmy, że chodzi o piłkarza Legii Warszawa – Steve’a Kapuadiego.

Temat stopera Legii w Widzewie w weekend był głośno komentowany w mediach społecznościowych. Odniósł się do niego sam właściciel klubu Robert Dobrzycki. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że oficjalnie toczą się rozmowy, ale nie chciał wchodzić w szczegóły.

– Oficjalnie toczymy rozmowy, ale nie chciałbym komentować warunków ani detali. Zresztą nie zajmuję się tymi tematami na bieżąco. Od tego jest zarząd, dyrektor i pion sportowy. Oni dokładnie wiedzą, co się dzieje, a ja próbuję być właścicielem – powiedział Robert Dobrzycki.

Dobrzycki zabrał również głos na temat dużych kwot, jakie Widzew wydaje na transfery. Jego zdaniem są one wypadkową tego, jak obecnie wyglądają realia na rynku transferowym. Warto dodać, że Kapuadi będzie ich kosztował 3 miliony euro, o czym również pisaliśmy. Dodatkowo ujawniliśmy, że obrońca będzie zarabiał aż 950 tysięcy euro rocznie i dostanie 250 tysięcy premii za podpis.

– Tak to wygląda. Ja próbuję skupiać się na jakości. Oczywiście te kwoty są w wielu przypadkach wypadkową. Można przy nich zadawać sobie pytanie, czy oddają dokładnie jakość. Ale nie zmienia to faktu, że są wypadkową rynku – dodał w rozmowie z TVP Sport.