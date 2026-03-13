Tottenham ściągnie piłkarza PSG? Warunkiem utrzymanie

Tottenham Hotspur ma duże szanse na sprowadzenie Kang-Ina Lee. Warunkiem sfinalizowania takiego transferu jest jednak utrzymanie w Premier League - czytamy na brytyjskiej stronie TEAMtalk.

Tottenham Hotspur zgromadził dotychczas zaledwie 29 punktów i zajmuje odległe 16. miejsce w tabeli Premier League. Ekipa Kogutów znajduje się więc tuż nad strefą spadkową, co sprawia, że angielski klub musi walczyć o utrzymanie w elicie. W tej sytuacji przyszłość trenera zespołu Spurs – Igora Tudora – stanęła pod znakiem zapytania. Póki co 47-letni Chorwat wciąż prowadzi drużynę i prawdopodobnie będzie odpowiadał za nią również w ten weekend w starciu z Liverpoolem.

Jeśli Tottenham ostatecznie utrzyma się w angielskiej ekstraklasie, latem może przeprowadzić szeroką reorganizację kadry. Włodarze londyńskiego klubu planują wzmocnienia w różnych formacjach, a jednym z głównych celów transferowych ma być Kang-In Lee z PSG.

Jak podaje serwis „TEAMtalk”, taki ruch rzeczywiście może dojść do skutku, jednak warunkiem jest pozostanie zespołu Kogutów w Premier League. Obecna wartość rynkowa 25-letniego ofensywnego pomocnika wynosi według ekspertów około 25-30 milionów euro.

44-krotny reprezentant Korei Południowej występuje w barwach Paris Saint-Germain od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Francji z Mallorki za 22 miliony euro. Wcześniej grał w Valencii oraz Incheon United FC, gdzie stawiał pierwsze kroki w profesjonalnej piłce. W trwającym sezonie Kang-In Lee rozegrał 30 spotkań, zdobył trzy bramki i zaliczył cztery asysty. Jego kontrakt z PSG obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.