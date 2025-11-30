Kane zdecydował ws. transferu do Barcelony! Bayern już wie

fot. Associated Press Na zdjęciu: Harry Kane

Kane stawia na Bayern. Barcelona bez szans na transfer

Harry Kane wyrasta na głównego kandydata do zdobycia Złotej Piłki. Pierwsza część sezonu jest w jego wykonaniu wyśmienita – we wszystkich rozgrywkach uzbierał już 24 bramki, dokładając do tego trzy asysty. Jego Bayern Monachium pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Niemiec, a także jest uważany za faworyta w walce o Ligę Mistrzów.

Wokół Anglika pojawiło się natomiast wiele dywagacji i pytań, które bezpośrednio dotyczą jego przyszłości. Chodzi głównie o klauzulę wykupu zapisaną w jego umowie, która pozwala na transfer za zaledwie 65 milionów euro. Klauzula może zostać aktywowana maksymalnie do 31 stycznia 2026 roku. W mediach nie brakuje doniesień łączących go z Barceloną lub Manchesterem United.

Barcelona faktycznie widzi w nim następcę Roberta Lewandowskiego, która pożegna najprawdopodobniej po tym sezonie. Kane ma przed sobą jeszcze kilka lat gry na najwyższym europejskim poziomie, więc z powodzeniem wszedłby w buty Polaka, zapewniając drużynie spore doświadczenie.

Problem w tym, że Kane nie zamierza opuszczać niemieckiego giganta. Christian Falk zapewnia, że gwiazdor podjął już decyzji o kontynuowaniu kariery w Bayernie. Odrzuca więc możliwość transferu i na początku przyszłego roku siądzie do rozmów na temat nowej, długoterminowej umowy. Barcelona nie ma szans na sprowadzenie go do siebie.