Kane wyceniony przez prezydenta Bayernu. „250 mln euro!”

Harry Kane to największa gwiazda Bayernu Monachium. Media łączyły go z transferem, ale Anglik nigdzie się nie wybiera. Uli Hoeness wskazał, ile trzeba za niego zapłacić.

Kane wart ćwierć miliarda euro?!

Harry Kane w ciągu ostatnich miesięcy był łączony z opuszczeniem Bayernu Monachium. Chętnych na jego transfer nie brakowało – media informowały o zainteresowaniu ze strony Barcelony, Realu Madryt, Manchesteru United czy Paris Saint-Germain. Zimą był do wzięcia w ramach atrakcyjnej klauzuli, ale nikt się nie skusił. Wynikało to również z faktu, Anglik dobrze czuje się w Bawarii i nie planuje przeprowadzki.

Przynajmniej do 2027 roku ma pozostać w Bayernie – tak długa jest jego umowa. Oczywiście klub będzie zabiegał o to, aby współpraca trwała znacznie dłużej. W kontekście potencjalnego transferu Uli Hoeness pokusił się o wycenę najlepszego strzelca Bundesligi. Stwierdził, że w obliczu dzisiejszego rynku i kwot płaconych za ofensywnych piłkarzy, Kane jest wart nawet ćwierć miliarda euro.

– Może grać na tym poziomie jeszcze co najmniej trzy, cztery lata. To idealny profesjonalista, który dba o siebie. Harry nie grał tak dobrze w Tottenhamie. Ten transfer to było z pewnością ryzyko, ale w ostatnich latach gra u nas niesamowicie. Jeśli mówimy o wartości, to 150 mln euro, ale potem patrzę jednak na Alexandra Isaka, który kosztował 150 milionów. Jeśli on jest wart 150 mln, to Harry 250 mln euro – wskazał honorowy prezydent Bayernu w rozmowie dla „Kickera”.