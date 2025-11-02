Kane wybrał klub w Hiszpanii! Zdecyduje się na szokujący transfer?

Harry Kane od początku sezonu prezentuje wybitną formę. Bayern Monachium może w przyszłym roku stracić swojego gwiazdora, który jest otwarty na transfer do innego giganta - twierdzi "Sport".

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Harry Kane

Kane widzi się w tym klubie. To on zastąpi Lewandowskiego?

Harry Kane rozgrywa swój trzeci sezon w Bayernie Monachium. Po latach spędzonych w Tottenhamie zdecydował się na transfer do ekipy, z którą ma większe szanse na zdobywanie trofeów. Jego debiutancki rok w Bawarii był nieudany, ale miniona kampania zakończyła się dubletem na krajowym podwórku. Sam Anglik oczywiście zdobył już dwie korony króla strzelców Bundesligi i obecnie pewnym krokiem zmierza po kolejną.

Ten sezon dla Kane’a układa się wybitnie dobrze. W 15 meczach uzbierał aż 22 bramki, dokładając do tego trzy asysty. Jego Bayern jest póki co nie do zatrzymania – zanotował komplet zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. To również główny faworyt do zdobycia Ligi Mistrzów.

Niewykluczone, że ewentualnym sukcesem Kane zwieńczy swoją przygodę na Allianz Arena. Media nieustannie spekulują na temat jego kolejnego transferu. „Sport” twierdzi, że jest gotowy zmienić klub i wykorzystać do tego klauzulę wykupu, która wchodzi w życiu po nowym roku. Wynosi ona raptem 65 milionów euro, co przy zawodniku tej klasy uchodzi za kwotę promocyjną.

Główną opcją dla Kane’a jest Barcelona, która rozgląda się za następcą Roberta Lewandowskiego. Transfer Juliana Alvareza zdaje się być poza zasięgiem, dlatego jednym z kandydatów jest właśnie gwiazdor Bayernu Monachium. Sam Anglik ma być otwarty na ten kierunek, ale tylko w przypadku spełnienia żądań finansowych. Ma również świadomość, że hiszpański gigant mierzy się z problemami, dlatego wiążącą decyzję podejmie dopiero pod koniec sezonu.