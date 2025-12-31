Kane doczeka się rywala? Bayern celuje w transfer napastnika

09:55, 31. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Ekrem Konur

Bayern Monachium nie jest zadowolony z Nicolasa Jacksona i celuje w transfer kolejnego napastnika. Nowym rywalem Harry'ego Kane'a mógłby zostać Dusan Vlahović.

Harry Kane
Obserwuj nas w
fot. HMB Media Na zdjęciu: Harry Kane

Vlahović dostępny za darmo. Bayern może się skusić

Bayern Monachium poszukiwał latem nowego napastnika, który byłby zdolny do rywalizacji z Harrym Kanem, a docelowo mógłby go nawet zastąpić. Ostatecznie wybór padł na Nicolasa Jacksona, który na finiszu okienka został wypożyczony. Choć Bawarczycy wynegocjowali możliwość wykupu, najprawdopodobniej z tej opcji nie skorzystają i po sezonie Senegalczyk wróci do Chelsea.

Jackson nie spełnia oczekiwań, natomiast trzeba przyznać, że kluczową rolę odgrywa tutaj Kane, który od początku sezonu spisuje się wyśmienicie i jest nie do wygryzienia. Vincent Kompany konsekwentnie na niego stawia, a były snajper The Blues musi zadowolić się grą w końcówkach spotkań.

POLECAMY TAKŻE

Xabi Alonso
Real Madryt głównym celem gwiazdy. Wierzy w wielki transfer
Hansi Flick
Barcelona w grze o znanego obrońcę. Faworytem inny gigant
Mohamed Salah
Liverpool wytypował następcę Salaha za 100 milionów euro

Bayern rozważa transfer kolejnego napastnika. Na liście życzeń od lat znajduje się Dusan Vlahović, który swego czasu uchodził za jeden z największych talentów na świecie. Jego przeprowadzka do Juventusu nie okazała się jednak w pełni szczęśliwa, a latem ma dojść do bolesnego rozstania. Wówczas wygaśnie jego umowa, która na pewno nie zostanie przedłużona. To decyzja podjęcia przez Starą Damę, argumentowana kwestiami finansowymi.

Vlahović jest więc dostępny w ramach wolnego transferu, choć nie będzie to tania operacja. Sam zawodnik oczekuje bardzo wysokiej premii za podpis i wynagrodzenia. Bayern nie jest skłonny, by przepłacać za rezerwowego napastnika, ale strony mogą się jeszcze dogadać. Serba łączy się także z Barceloną i Manchesterem United.