Kane doczeka się rywala? Bayern celuje w transfer napastnika

Vlahović dostępny za darmo. Bayern może się skusić

Bayern Monachium poszukiwał latem nowego napastnika, który byłby zdolny do rywalizacji z Harrym Kanem, a docelowo mógłby go nawet zastąpić. Ostatecznie wybór padł na Nicolasa Jacksona, który na finiszu okienka został wypożyczony. Choć Bawarczycy wynegocjowali możliwość wykupu, najprawdopodobniej z tej opcji nie skorzystają i po sezonie Senegalczyk wróci do Chelsea.

Jackson nie spełnia oczekiwań, natomiast trzeba przyznać, że kluczową rolę odgrywa tutaj Kane, który od początku sezonu spisuje się wyśmienicie i jest nie do wygryzienia. Vincent Kompany konsekwentnie na niego stawia, a były snajper The Blues musi zadowolić się grą w końcówkach spotkań.

Bayern rozważa transfer kolejnego napastnika. Na liście życzeń od lat znajduje się Dusan Vlahović, który swego czasu uchodził za jeden z największych talentów na świecie. Jego przeprowadzka do Juventusu nie okazała się jednak w pełni szczęśliwa, a latem ma dojść do bolesnego rozstania. Wówczas wygaśnie jego umowa, która na pewno nie zostanie przedłużona. To decyzja podjęcia przez Starą Damę, argumentowana kwestiami finansowymi.

Vlahović jest więc dostępny w ramach wolnego transferu, choć nie będzie to tania operacja. Sam zawodnik oczekuje bardzo wysokiej premii za podpis i wynagrodzenia. Bayern nie jest skłonny, by przepłacać za rezerwowego napastnika, ale strony mogą się jeszcze dogadać. Serba łączy się także z Barceloną i Manchesterem United.