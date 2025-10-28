Kamiński coraz bliżej transferu. Tyle trzeba zapłacić

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński zostanie wykupiony?

W letnim okienku Jakub Kamiński został wypożyczony z VfL Wolfsburg do 1. FC Köln na sezon 2025/26. Kontrakt z Wilkami obowiązuje go do 30 czerwca 2027 roku. W umowie z ekipą z RheinEnergieStadion zawarto opcję wykupu. Coraz więcej wskazuje na to, że Kozły z niej skorzystają.

Florian Plettenberg zdradził, że Kamiński może zmienić klubowe barwy za około 5,5 miliona euro. To stosunkowo niewielka kwota, jeżeli pod uwagę weźmiemy jego obecną dyspozycję. W dziewięciu meczach strzelił trzy gole i obecnie jest najlepszym strzelcem drużyny.

Kolonia może wykupić 25-krotnego reprezentanta Polski do dwóch tygodni po zakończeniu trwającego sezonu. Ekipa z Nadrenii Północnej-Westfalii najprawdopodobniej definitywnie pozyska Kamińskiego z Wolfsburga, chociaż jak przekonuje Plettenberg, trener Thomas Kessler „nie spieszy się z podjęciem ostatecznej decyzji”. Były zawodnik Lecha Poznań w nowym klubie ma otrzymać kontrakt do 30 czerwca 2029 roku.