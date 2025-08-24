Kamil Piątkowski blisko nowego klubu. Ma zagrać w La Liga

Kamil Piątkowski tego lata może przenieść się do hiszpańskiej La Ligi. Według informacji Daniela Sobisa z "Eleven Sports", reprezentant Polski jest coraz bliżej transferu do Getafe.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Kamil Piątkowski zostanie nowym piłkarzem Getafe?

Kamil Piątkowski wyjeżdżał z Rakowa Częstochowa jako absolutna gwiazda ligi. Wówczas obrońca imponował grą w zespole Marka Papszuna i wydawało się, że ma spore szanse, aby zadomowić się na Zachodzie Europy i robić systematyczne postępy. Pomimo tego, że miał on do tej pory dobre momenty, to trudno powiedzieć jednak, że tak sobie wyobrażał swoją pozycję po odejściu z Polski.

Być może dlatego nadzieją dla niego są, czy też będą, przenosiny do innego zespołu. Od jakiegoś czasu w kontekście tego reprezentanta Polski mówiło się o kilku klubach, ale teraz temat finalizacji rozmów ma być coraz bliżej. Według informacji przekazanych przez Daniela Sobisa z „Eleven Sports” na platformie X (dawniej Twitter), Kamil Piątkowski jest coraz bliżej przenosin do Getafe.

Kamil Piątkowski w minionym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Dla zespołu RB Salzburg 24-latek wystąpił łącznie w 57 razy. Ośmiokrotny reprezentant Polski ma ważną umowę z klubem z Austrii tylko do końca czerwca 2026 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia obrońcę na 4,5 miliona euro.

Zobacz także: Jagiellonia znalazła następcę Pululu?! Negocjuje transfer