Simeon Slavchev był bardzo bliski powrotu do Lechii Gdańsk, ale ostatecznie trafi do Wieczystej Kraków. Defensywny pomocnik jest już w Polsce, gdzie przejdzie testy medyczne przed transferem do trzecioligowca. Simeon Slavchev jednak nie przeniesie się do Lechii Gdańsk 29-latek mimo to będzie kontynuował karierę w Polsce Nowym klubem Bułgara zostanie Wieczysta Kraków Wieczysta Kraków przekonała

Czytaj dalej…