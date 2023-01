PressFocus Na zdjęciu: Simeon Slavchev

Simeon Slavchev był bardzo bliski powrotu do Lechii Gdańsk, ale ostatecznie trafi do Wieczystej Kraków. Defensywny pomocnik jest już w Polsce, gdzie przejdzie testy medyczne przed transferem do trzecioligowca.

Simeon Slavchev jednak nie przeniesie się do Lechii Gdańsk

29-latek mimo to będzie kontynuował karierę w Polsce

Nowym klubem Bułgara zostanie Wieczysta Kraków

Wieczysta Kraków przekonała Simeona Slavcheva

Kilka dni temu bułgarskie media z pełnym przekonaniem pisały o tym, że Simeon Slavchev zostanie nowym-starym piłkarzem Lechii Gdańsk. Defensywny pomocnik miał wrócić do zespołu z Trójmiasta, jednak ten transfer ostatecznie nie dojdzie do skutku. 29-latek wylądował bowiem w Krakowie, gdzie przejdzie testy medyczne przed przeprowadzką do tamtejszej Wieczystej.

25-krotny reprezentant Bułgarii wraca zatem do Polski, ponieważ w latach 2016-2018 przebywał na wypożyczeniu ze Sportingu Lizbona do wspomnianej wyżej Lechii Gdańsk. Simeon Slavchev rozegrał wówczas w koszulce “Biało-Zielonych” 50 meczów, strzelił 1 bramkę i zaliczył 7 ostatnich podań.

Simeon Sławczew nie trafi do Lechii Gdańsk. Piłkarz wylądował w Krakowie, przechodzi testy medyczne, po których podpisze kontrakt z Wieczystą. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 3, 2023

Defensywny pomocnik w lipcu 2018 roku definitywnie rozstał się z portugalskim Sportingiem Lizbona, a następnie za darmo przeprowadził się do azerskiego Karabachu Agdam. Później występował dla rodzimych Lewskiego Sofia oraz Lokomotiwu Sofia, którego zawodnikiem był do tej pory.

Simeon Slavchev w 18 spotkaniach trwającego sezonu zanotował 1 asystę. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 300 tysięcy euro.

Wieczysta Kraków zajmuje trzecie miejsce w tabeli trzeciej ligi grupy czwartej i traci trzy punkty do lidera, którym jest ŁKS Łagów.

Aktualizacja: Transfer Simeona Slavcheva do Wieczystej Kraków został już oficjalnie potwierdzony.

Nowym zawodnikiem Wieczystej został Simeon Sławczew. 29-letni Bułgar podpisał 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o rok.https://t.co/GbIw67UYKW — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) January 3, 2023

