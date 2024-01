IMAGO / Frederic Chambert Na zdjęciu: Tiago Djalo

Oficjalnie: Tiago Djalo zaprezentowany przez Juventus

Juventus oficjalnie potwierdził zakontraktowanie nowego stopera. Do Turynu przeprowadził się Tiago Djalo, na którego sprzedaży Lille zarobiło niespełna 4 miliony euro. Promocyjna cena tego transferu wynika z faktu, że umowa Portugalczyka z francuskim klubem wygasała po aktualnym sezonie.

Środkowy obrońca z popularnymi Bianconerimi związał się kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. Wychowanek Sportingu Lizbona wraca do zdrowia po zerwaniu więzadła krzyżowego w kolanie, przez co opuścił pierwszą część kampanii 2023/2024.

Tiago Djalo tym samym powraca do Włoch, gdzie w przeszłości (od stycznia do sierpnia 2019 roku) miał okazję występować w młodzieżowych drużynach Milanu. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia 23-letniego defensora z Portugalii na około 15 milionów euro.