Juventus zainteresowany obrońcą Bayernu. Planuje zimowy transfer

Juventus analizuje możliwość sprowadzenia Raphaela Guerreiro, którego kontrakt z Bayernem wygasa w 2026 roku. Według doniesień klub pyta o jego sytuację, bo musi podjąć decyzję w sprawie Filipa Kosticia.

Juventus bada opcję Guerreiro jako wzmocnienia lewej strony defensywy

Juventus od dawna próbuje ustabilizować obsadę lewej strony obrony. W obecnej kampanii wiele szans dostaje w tej roli Filip Kostić, ale jego kontrakt dobiega końca i klub musi ustalić dalszy kierunek. W tej sytuacji na horyzoncie pojawiła się opcja Raphaela Guerreiro. Portugalczyk zbliża się do trzydziestych drugich urodzin, a jego umowa z Bayernem obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku.

Raphael Guerreiro ma za sobą trudny okres w Monachium. Rzadko dostaje szanse na grę, a na jego pozycji częściej występuje Josip Stanisic. To naturalne, że rozważa nowe rozwiązania, które pozwoliłyby mu odzyskać widoczność i regularną grę. Bayern nie blokuje rozmów, a jego przyszłość może zostać rozstrzygnięta w najbliższych tygodniach.

Juventus interesuje się sytuacją Portugalczyka. Klub zebrał pierwsze informacje, ale nie przeszedł jeszcze do oficjalnych negocjacji. Taki transfer miałby dla drużyny konkretne konsekwencje taktyczne. Pozwoliłby przesunąć Andreę Cambiaso na prawą stronę, gdzie czuje się najlepiej. Warto pamiętać, że Joao Mario także dostał dotąd niewiele okazji, aby pokazać swoje możliwości.

Raphael Guerreiro pozostaje jedną z okazji, jakie Juventus może wykorzystać, jeśli zdecyduje się na zmianę na lewej flance. Decydujący będzie jednak rozwój sytuacji Kosticia, bo to od jego przyszłości zależy, czy klub sięgnie po zawodnika Bayernu.

