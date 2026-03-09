Juventus za wszelką cenę chce latem wzmocnić prawą stronę defensywy. Jak się okazuje, trop Starej Damy prowadzi do Tottenhamu Hotspur. Na ich radarze znalazł Djed Spence - przekazuje "La Gazzetta dello Sport".

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Djed Spence na celowniku Juventusu

Juventus w minioną sobotę odniósł długo wyczekiwany zwycięstwo. Po serii bardzo słabych wyników, podopieczni Luciano Spallettiego rozgromili Pisę rezultatem 4:0. Stara Dama walczy obecnie o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów, a władze klubu rozglądają się za wzmocnieniami. Przede wszystkim Bianconeri w nadchodzącym letnim okienku transferowym chcą pozyskać nowego prawego defensora.

Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że Juventus znalazł odpowiedniego kandydata do transferu. I to w samej Premier League. Otóż w kręgu zainteresowań zespołu z Turynu znalazł się Djed Spence, który na co dzień reprezentuje barwy Tottenhamu Hotspur. Stara Dama bardzo poważnie traktuje postać Anglika.

Włoski dziennik zaznacza, że kluczową rolę przy transferze Djeda Spence’a może odegrać Marco Ottolini. Dyrektor Juventusu w przeszłości sprowadzał Anglika do Genoi. Wypożyczenie na Stadio Luigi Ferraris było świetną decyzją zarówno ze strony klubu jak i samego zawodnika. Defensor znakomicie prezentował na boiskach Serie A i został zapamiętany z bardzo dobrej strony.

Djed Spence w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania w koszulce Juventusu. Angielski defensor wciąż czeka na premierowy udział przy strzelonym golu.