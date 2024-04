Według gazety Tuttosport Juventus rozważa transfer Anthony'ego Martiala podczas letniego okienka transferowego. Ma to związek z decyzją Felipe Andersona, który podpisał kontrakt z brazylijskim Palmeiras.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Anthony Martial

Martial znalazł się na celowniku Juventusu

Felipe Anderson przez kilka tygodni był łączony z transferem do Juventusu. Brazylijczykowi po sezonie wygasa kontrakt z Lazio Rzym, dlatego włoskie media dużo pisały o jego możliwych przenosinach do Piemontu. Dla Starej Damy było to idealne rozwiązanie, ponieważ pozyskałaby znakomitego piłkarza na zasadzie darmowego transferu. Brazylijczyka postanowił jednak zaskoczyć wszystkich i podpisać kontrakt z Palmeiras.

W związku z wyborem Felipe Andersona, Juventus musiał zweryfikować swoje plany i ustalić nowe cele. Wybór, zdaniem Tuttosport, padł na Anthony’ego Martiala z Manchesteru United, który po sezonie również będzie dostępny jako wolny zawodnik.

Nie jest to pierwszy raz, gdy ten piłkarz jest łączony z Bianconerimi. Ekipa z Serie A przygląda się jego sytuacji już od pewnego czasu i we włoskich mediach pojawiały się wzmianki na ten temat. Teraz jednak, Juventus ma przejść do zdecydowanych działań wiedząc, że Felipe Anderson wybrał inne rozwiązanie.

Obecnie nic nie wskazuje na to, żeby Martial podpisał nową umowę z Czerwonymi Diabłami. Natomiast głównym problemem Starej Damy w sfinalizowaniu tego ruchu jest wysoka pensja napastnika, który obecnie zarabia około sześciu milionów euro.

Biorąc również pod uwagę zainteresowanie Martialem ze strony Tottenhamu czy Interu Mediolan, Stara Dama z pewnością nie jest faworytem do pozyskania gracza United. Wiele może zależeć od preferencji samego zawodnika.