Juventus wskazał nowy cel transferowy. To mistrz świata z Kataru

Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Guido Rodriguez kolejnym celem transferowym Juventusu

Juventus dodał do swojej listy transferowej kolejnego pomocnika. Tym razem chodzi o Guido Rodrigueza, doświadczonego defensywnego pomocnika z Argentyny, który obecnie występuje w West Ham. Jak informuje La Gazzetta dello Sport, trudna sytuacja piłkarza w Premier League może stworzyć realną okazję na transfer.

Rodriguez to zawodnik dobrze znany z gry przed linią obrony. Jest zdyscyplinowany taktycznie, spokojny w rozegraniu i bardzo dobrze czyta grę. W Argentynie bywa porównywany do Sergio Busquetsa, głównie ze względu na styl oparty na ustawieniu, kontroli tempa i zabezpieczaniu defensywy. To porównanie pokazuje, jaką rolę mógłby pełnić w Turynie.

Argentyńczyk urodził się 12 kwietnia 1994 roku w Saenz Pena i ma bogate doświadczenie reprezentacyjne. W barwach kadry rozegrał 30 spotkań i zdobył jedną bramkę. W jego dorobku jest mistrzostwo świata z 2022 roku oraz triumfy w Copa America w 2021 i 2024 roku. Ostatni raz zagrał dla reprezentacji w czerwcu ubiegłego roku.

Kariera klubowa Rodrigueza to niemal 400 występów i 27 goli. Najlepszy okres przeżywał w Realu Betis, gdzie stał się jednym z liderów zespołu i ważnym punktem odniesienia w środku pola. Transfer do Anglii nie przyniósł jednak oczekiwanego przełomu. W West Ham jego rola stopniowo malała, a w ostatnich dwóch sezonach zanotował niewiele występów i nie zdobył żadnej bramki. Kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca 2026 roku. To sprawia, że już zimą mógłby być dostępny za niewielką kwotę.

