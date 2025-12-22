Od kryzysu do pościgu. Juventus wchodzi w kluczowy moment sezonu

Juventus znów chce rozdawać karty w Serie A. Po chaotycznym lecie, zmianach na ławce trenerskiej i transferowych roszadach Stara Dama wraca do walki o najwyższe cele. Niewykluczone, że zbliżające się okno transferowe może będzie miało kluczowe znacznie w kontekście drugiej części sezonu.

Juventus przystąpił do sezonu 2025/2026 z wielkimi ambicjami. Niemniej nerwowa atmosfera, Klubowe Mistrzostwa Świata i roszady na ławce trenerskiej sprawiły, że projekt wymagał szybkiej korekty. Postawienie na Luciano Spallettiego miało na celu przywrócić stabilność i realną walkę o Ligę Mistrzów

Latem władze Starej Damy postawiły na konkretne wzmocnienia, wykupując m.in. Francisco Conceicao i Pierre’a Kalulu, a także sięgając po głośne nazwiska ofensywne. Nie wszyscy jednak spełnili oczekiwania od razu, a ciężar gry wciąż spoczywa na dotychczasowych liderach zespołu

Zbliżający się start kolejnego okna transferowego znów rozpala wyobraźnię kibiców. Juventus łączony jest z gwiazdami ofensywy i środka pola, a jednocześnie nie brakuje spekulacji o możliwych odejściach

Juventus FC – transfery w trakcie letniego okna 2025

Juventus do rywalizacji w sezonie 2025/2026 przystępował, mając plan odzyskania mistrzowskiego tytułu, którego nie potrafi zdobyć od kampanii 2019/2020. Ogólnie w ostatnim czasie ekipa z Turynu straciła blask, mając na uwadze spektakularne sukcesy z przeszłości. Co prawda w sezonach 2020/2021 oraz 2023/2024 turyńczycy triumfowali w Pucharze Włoch, niemniej ambicje klubu sięgają znacznie wyżej.

Lato w klubie z Allianz Stadium było bardzo niespokojne. Wpływ na to miał między innymi udział Starej Damy w Klubowych Mistrzostwach Świata. W tych rozgrywkach drużynę prowadził trener Igor Tudor. Aczkolwiek po zakończeniu turnieju nie brakowało spekulacji związanych ze zmianą szkoleniowca. Wysoko stały akcje Antonio Conte. Pojawiały się również plotki z Roberto Mancinim. Finalnie jednak do nowej kampanii na ławce trenerskiej przystąpił chorwacki szkoleniowiec.

Pierwsze kolejki nowego sezonu w Serie A były dla kibiców Juventusu bardzo obiecujące. Bianconeri odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu. W niezwykłych okolicznościach Juventus pokonał przede wszystkim Inter Mediolan. Mimo że do 81 minuty przegrywał 2:3, to ostatecznie podniósł się z kolan i dzięki trafieniu Vasilije Andzicia w doliczonym czasie gry wygrał spotkanie 4:3.

Luciano Spalletti wprowadził spokój

Ogólnie niezwykle widowiskowa gra stała się znakiem rozpoznawczym pracy trenera Tudora w Juventusie. Emocji nie brakowało również w starciu Juventusu z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. W tym meczu włoska ekipa zremisowała 4:4, strzelając dwa gole rywalom w doliczonym czasie spotkania. Od tego momentu jednak zaczął się kryzys Juventusu, który zaliczył serię ośmiu meczów bez zwycięstwa. Skutkowało to tym, że po przegranej z Lazio władze klubu straciły cierpliwość do trenera Tudora.

Chorwat najpierw został zastąpiony tymczasowym szkoleniowcem, którym był Massimo Brambilla. W rywalizacji z Cremonese z 1 listopada turyńską ekipę prowadził już Luciano Spalletti, który ma jasny cel, aby wywalczyć z Juventusem minimum miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Pod wodzą byłego selekcjonera reprezentacji Włoch turyński zespół stał się przede wszystkim bardziej systematyczny. Chociaż gra jeszcze nie zachwyca, to jednak Juventus zanotował już zwycięstwa z czołowymi ekipami rozgrywek, takimi jak Bologna (1:0) czy ostatnio AS Roma (2:1). Dzięki temu Stara Dama znów liczy się w walce o najwyższe cele, tracąc obecnie tylko cztery punkty do lidera Interu Mediolan.

Juventus FC – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu Francisco Conceicao FC Porto transfer definitywny Nico Gonzalez ACF Fiorentina transfer definitywny Lloyd Kelly Newcastle United transfer definitywny Edon Zhegrowa Lille OSC transfer definitywny Pierre Kalulu AC Milan transfer definitywny Michele Di Gregorio Monza transfer definitywny Joao Mario FC Porto transfer definitywny Jonathan David Lille OSC transfer definitywny Lois Openda RB Lipsk wypożyczenie

Juventus FC – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Nicolo Rovella Lazio transfer definitywny Albert Costa FC Porto transfer definitywny Nicolo Fagioli ACF Fiorentina transfer definitywny Nicolo Savona Nottingham Forrest transfer definitywny Samuel Mbangula Werder Brema transfer definitywny Luca Pellegrini Lazio transfer definitywny Hans Nicolussi Caviglia Venezia transfer definitywny Tiago Djalo Besiktas transfer definitywny Stefano Gori Union Brescia transfer definitywny Douglas Luis Nottingham Forrest wypożyczenie Nico Gonzalez Atletico Madryt wypożyczenie Timothy Weah Olympique Marsylia wypożyczenie Arthuro Melo Gremio wypożyczenie Facundo Gonzalez Racing wypożyczenie

Inwestycje z myślą o przyszłości

W trakcie letniego okna transferowego przede wszystkim Juventus zdecydował się na wykupienie na stałe Francisco Conceicao z FC Porto i wygląda na to, że był to bardzo dobry ruch władz klubu. Portugalczyk jest obecnie jedną z pierwszoplanowych postaci wielokrotnych mistrzów Włoch. Ponadto ekipę z Allianz Stadium na stałe zasilił Lloyd Kelly, wykupiony z Newcastle United.

Nowymi twarzami w drużynie zostali natomiast Jonathan David oraz Lois Openda, którzy mieli wzmocnić siłę ofensywną Juve. Do ataku turyńskiej ekipy został również ściągnięty Edon Zhegrova. 26-latek został pozyskany z Lille za ponad 15 milionów euro. Na razie jednak reprezentant Kosowa nie zachwyca, nie mając jeszcze trafienia w barwach Juve. Ogólnie we włoskiej ekipie rozegrał jak dotąd nieco ponad 170 minut.

Ważnym ruchem dla Juventusu było też wykupienie na stałe Pierre’a Kalulu, który wcześniej był do ekipy z Allianz Stadium wypożyczany z AC Milan. Klub z Turynu wyłożył na tę transakcję ponad 14 milionów euro. W każdym razie nie były to pieniądze wydane nieprzemyślanie. Francuz jest dziś jednym z liderów linii obrony Juventusu, co potwierdza chociażby liczba minut spędzonych na boisku. Jak na razie Kalulu rozegrał w tej kampanii ponad 2400 minut.

Ogólnie, jeśli chodzi o bilans statystyczny, to nowi zawodnicy raczej nie wybili się jeszcze w kadrze Juve. Wciąż najważniejszymi postaciami w drużynie są gracze będący w klubie od dłuższego czasu. Pod względem goli i asyst rządzi Kenan Yıldız, który w tym sezonie zdobył dziewięć bramek i zaliczył także osiem asyst.

Sygnały przed transferową burzą

W związku z tym, że zbliża się start okna transferowego, nie brakuje doniesień medialnych na temat ewentualnych transferów do Juventusu. Łączeni z grą we włoskiej ekipie są przede wszystkim tacy gracze jak Darwin Nunez czy Antoine Griezmann, co może sugerować, że czołowa drużyna Serie A chce wzmocnić ofensywę. Pierwszy jest zawodnikiem saudyjskiego Al-Hilal, a drugi broni barw Atlético Madryt.

W grudniu wśród plotek transferowych można było też znaleźć wieści sugerujące, że klub z Turynu może ruszyć po nowych pomocników. Na radarze ekipy z Turynu znajdują się Marcelo Brozović oraz Leon Goretzka. Szczególnie głośno jest ostatnio o możliwym ruchu z udziałem Niemca do Juve. Goretzka ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 15 milionów euro.

W gronie kandydatów do gry w Juve są też Jérémy Monga z Leicester City oraz Pierre-Emile Højbjerg z Olympique Marsylia. W każdym razie nie tylko ruchy do Juventusu są omawiane w środkach masowego przekazu. Benfica Lizbona ma interesować się Filipem Kosticiem. Mattia Perin znajdował się natomiast na celowniku Genoi. Z kolei Lazio zainteresowało się Fabio Mirettim, wycenianym na 14 milionów euro. Nie brakuje też wieści w sprawie Kenana Yıldıza w kontekście Realu Madryt. Jest to jednak saga transferowa trwająca już od dłuższego czasu.

