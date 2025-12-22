Od kryzysu do pościgu. Juventus wchodzi w kluczowy moment sezonu

- Juventus przystąpił do sezonu 2025/2026 z wielkimi ambicjami. Niemniej nerwowa atmosfera, Klubowe Mistrzostwa Świata i roszady na ławce trenerskiej sprawiły, że projekt wymagał szybkiej korekty. Postawienie na Luciano Spallettiego miało na celu przywrócić stabilność i realną walkę o Ligę Mistrzów
- Latem władze Starej Damy postawiły na konkretne wzmocnienia, wykupując m.in. Francisco Conceicao i Pierre’a Kalulu, a także sięgając po głośne nazwiska ofensywne. Nie wszyscy jednak spełnili oczekiwania od razu, a ciężar gry wciąż spoczywa na dotychczasowych liderach zespołu
- Zbliżający się start kolejnego okna transferowego znów rozpala wyobraźnię kibiców. Juventus łączony jest z gwiazdami ofensywy i środka pola, a jednocześnie nie brakuje spekulacji o możliwych odejściach
Juventus FC – transfery w trakcie letniego okna 2025
Juventus do rywalizacji w sezonie 2025/2026 przystępował, mając plan odzyskania mistrzowskiego tytułu, którego nie potrafi zdobyć od kampanii 2019/2020. Ogólnie w ostatnim czasie ekipa z Turynu straciła blask, mając na uwadze spektakularne sukcesy z przeszłości. Co prawda w sezonach 2020/2021 oraz 2023/2024 turyńczycy triumfowali w Pucharze Włoch, niemniej ambicje klubu sięgają znacznie wyżej.
Lato w klubie z Allianz Stadium było bardzo niespokojne. Wpływ na to miał między innymi udział Starej Damy w Klubowych Mistrzostwach Świata. W tych rozgrywkach drużynę prowadził trener Igor Tudor. Aczkolwiek po zakończeniu turnieju nie brakowało spekulacji związanych ze zmianą szkoleniowca. Wysoko stały akcje Antonio Conte. Pojawiały się również plotki z Roberto Mancinim. Finalnie jednak do nowej kampanii na ławce trenerskiej przystąpił chorwacki szkoleniowiec.
Pierwsze kolejki nowego sezonu w Serie A były dla kibiców Juventusu bardzo obiecujące. Bianconeri odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu. W niezwykłych okolicznościach Juventus pokonał przede wszystkim Inter Mediolan. Mimo że do 81 minuty przegrywał 2:3, to ostatecznie podniósł się z kolan i dzięki trafieniu Vasilije Andzicia w doliczonym czasie gry wygrał spotkanie 4:3.
Luciano Spalletti wprowadził spokój
Ogólnie niezwykle widowiskowa gra stała się znakiem rozpoznawczym pracy trenera Tudora w Juventusie. Emocji nie brakowało również w starciu Juventusu z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. W tym meczu włoska ekipa zremisowała 4:4, strzelając dwa gole rywalom w doliczonym czasie spotkania. Od tego momentu jednak zaczął się kryzys Juventusu, który zaliczył serię ośmiu meczów bez zwycięstwa. Skutkowało to tym, że po przegranej z Lazio władze klubu straciły cierpliwość do trenera Tudora.
Chorwat najpierw został zastąpiony tymczasowym szkoleniowcem, którym był Massimo Brambilla. W rywalizacji z Cremonese z 1 listopada turyńską ekipę prowadził już Luciano Spalletti, który ma jasny cel, aby wywalczyć z Juventusem minimum miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.
Pod wodzą byłego selekcjonera reprezentacji Włoch turyński zespół stał się przede wszystkim bardziej systematyczny. Chociaż gra jeszcze nie zachwyca, to jednak Juventus zanotował już zwycięstwa z czołowymi ekipami rozgrywek, takimi jak Bologna (1:0) czy ostatnio AS Roma (2:1). Dzięki temu Stara Dama znów liczy się w walce o najwyższe cele, tracąc obecnie tylko cztery punkty do lidera Interu Mediolan.
Juventus FC – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Poprzedni klub
|Rodzaj transferu
|Francisco Conceicao
|FC Porto
|transfer definitywny
|Nico Gonzalez
|ACF Fiorentina
|transfer definitywny
|Lloyd Kelly
|Newcastle United
|transfer definitywny
|Edon Zhegrowa
|Lille OSC
|transfer definitywny
|Pierre Kalulu
|AC Milan
|transfer definitywny
|Michele Di Gregorio
|Monza
|transfer definitywny
|Joao Mario
|FC Porto
|transfer definitywny
|Jonathan David
|Lille OSC
|transfer definitywny
|Lois Openda
|RB Lipsk
|wypożyczenie
Juventus FC – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Nowy klub
|Rodzaj transferu
|Nicolo Rovella
|Lazio
|transfer definitywny
|Albert Costa
|FC Porto
|transfer definitywny
|Nicolo Fagioli
|ACF Fiorentina
|transfer definitywny
|Nicolo Savona
|Nottingham Forrest
|transfer definitywny
|Samuel Mbangula
|Werder Brema
|transfer definitywny
|Luca Pellegrini
|Lazio
|transfer definitywny
|Hans Nicolussi Caviglia
|Venezia
|transfer definitywny
|Tiago Djalo
|Besiktas
|transfer definitywny
|Stefano Gori
|Union Brescia
|transfer definitywny
|Douglas Luis
|Nottingham Forrest
|wypożyczenie
|Nico Gonzalez
|Atletico Madryt
|wypożyczenie
|Timothy Weah
|Olympique Marsylia
|wypożyczenie
|Arthuro Melo
|Gremio
|wypożyczenie
|Facundo Gonzalez
|Racing
|wypożyczenie
Inwestycje z myślą o przyszłości
W trakcie letniego okna transferowego przede wszystkim Juventus zdecydował się na wykupienie na stałe Francisco Conceicao z FC Porto i wygląda na to, że był to bardzo dobry ruch władz klubu. Portugalczyk jest obecnie jedną z pierwszoplanowych postaci wielokrotnych mistrzów Włoch. Ponadto ekipę z Allianz Stadium na stałe zasilił Lloyd Kelly, wykupiony z Newcastle United.
Nowymi twarzami w drużynie zostali natomiast Jonathan David oraz Lois Openda, którzy mieli wzmocnić siłę ofensywną Juve. Do ataku turyńskiej ekipy został również ściągnięty Edon Zhegrova. 26-latek został pozyskany z Lille za ponad 15 milionów euro. Na razie jednak reprezentant Kosowa nie zachwyca, nie mając jeszcze trafienia w barwach Juve. Ogólnie we włoskiej ekipie rozegrał jak dotąd nieco ponad 170 minut.
Ważnym ruchem dla Juventusu było też wykupienie na stałe Pierre’a Kalulu, który wcześniej był do ekipy z Allianz Stadium wypożyczany z AC Milan. Klub z Turynu wyłożył na tę transakcję ponad 14 milionów euro. W każdym razie nie były to pieniądze wydane nieprzemyślanie. Francuz jest dziś jednym z liderów linii obrony Juventusu, co potwierdza chociażby liczba minut spędzonych na boisku. Jak na razie Kalulu rozegrał w tej kampanii ponad 2400 minut.
Ogólnie, jeśli chodzi o bilans statystyczny, to nowi zawodnicy raczej nie wybili się jeszcze w kadrze Juve. Wciąż najważniejszymi postaciami w drużynie są gracze będący w klubie od dłuższego czasu. Pod względem goli i asyst rządzi Kenan Yıldız, który w tym sezonie zdobył dziewięć bramek i zaliczył także osiem asyst.
Sygnały przed transferową burzą
W związku z tym, że zbliża się start okna transferowego, nie brakuje doniesień medialnych na temat ewentualnych transferów do Juventusu. Łączeni z grą we włoskiej ekipie są przede wszystkim tacy gracze jak Darwin Nunez czy Antoine Griezmann, co może sugerować, że czołowa drużyna Serie A chce wzmocnić ofensywę. Pierwszy jest zawodnikiem saudyjskiego Al-Hilal, a drugi broni barw Atlético Madryt.
W grudniu wśród plotek transferowych można było też znaleźć wieści sugerujące, że klub z Turynu może ruszyć po nowych pomocników. Na radarze ekipy z Turynu znajdują się Marcelo Brozović oraz Leon Goretzka. Szczególnie głośno jest ostatnio o możliwym ruchu z udziałem Niemca do Juve. Goretzka ma kontrakt ważny z Bayernem Monachium do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 15 milionów euro.
W gronie kandydatów do gry w Juve są też Jérémy Monga z Leicester City oraz Pierre-Emile Højbjerg z Olympique Marsylia. W każdym razie nie tylko ruchy do Juventusu są omawiane w środkach masowego przekazu. Benfica Lizbona ma interesować się Filipem Kosticiem. Mattia Perin znajdował się natomiast na celowniku Genoi. Z kolei Lazio zainteresowało się Fabio Mirettim, wycenianym na 14 milionów euro. Nie brakuje też wieści w sprawie Kenana Yıldıza w kontekście Realu Madryt. Jest to jednak saga transferowa trwająca już od dłuższego czasu.
