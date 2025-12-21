Conte postawił warunki. Napoli zapłaciło cenę i wciąż chce więcej

SSC Napoli po wygraniu mistrzostwa Włoch nie miało chwili spokoju. Najpierw były nerwowe rozmowy z Antonio Conte, a następnie głośne transfery i odejścia kluczowych graczy. Na klubie ciąży natomiast wciąż presja związana z walką o obronę tytułu, co może mieć decydujący wpływ na trwający sezon.

Antonio Conte został w SSC Napoli, ale letnie negocjacje pokazały, że przyszłość mistrzowskiego projektu wcale nie była oczywista. Trener jasno zakomunikował, czego oczekuje, a klub musiał odpowiedzieć konkretnymi działaniami

Po złotym sezonie skład przeszedł przebudowę, a odejścia kluczowych zawodników zmusiły Napoli do szukania nowych liderów na boisku i w szatni. Tak naprawdę to proces, który wciąż trwa

Mimo aktualnie trzeciego miejsca w tabeli mistrz Włoch nie prezentuje pełni swoich możliwości. Statystyki ofensywne i defensywne pokazują, że zimowe wzmocnienia mogą okazać się nieuniknione

SSC Napoli – transfery w trakcie letniego okna 2025

SSC Napoli w trakcie letniego okna transferowego nie tylko koncentrowało się na poprawianiu jakości drużyny, ale też przez długi czas władze klubu musiały zabiegać o to, aby trener Antonio Conte nie odszedł. Były selekcjoner reprezentacji Włoch po wygraniu mistrzostwa Włoch miał konkretne oczekiwania dotyczące swojej pracy w klubie.

Przez długi czas strony nie potrafiły dojść do porozumienia. Dodatkowo poważne zainteresowanie ponownym zatrudnieniem doświadczonego trenera wykazywał Juventus. Finalnie jednak Conte zdecydował się kontynuować pracę w ekipie z Neapolu.

Po zakończeniu poprzedniej kampanii Napoli uległo kilku zmianom. Między innymi przygodę z klubem zakończyli tacy gracze jak Giacomo Raspadori, Natan czy Elia Caprile. W końcu definitywnie pożegnano się także z Victorem Osimhenem. Z kolei na wypożyczenie do Atletico Madryt udał się Giovanni Simeone. Jasne było zatem, że włoska ekipa konkretnie się zmieni.

SSC Napoli – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu Sam Beukema Bologna FC transfer definitywny Noa Lang PSV Eindhoven transfer definitywny Luca Marianucci FC Empoli transfer definitywny Miguel Gutierrez Girona FC transfer definitywny Kevin De Bruyne Manchester City transfer definitywny Mathias Ferrante NovaRomentin transfer definitywny Vanja Milinković-Savić Torino FC wypożyczenie Lorenzo Lucca Udinese Calcio wypożyczenie Rasmus Hojlund Manchester United wypożyczenie Eljif Elmas RB Lipsk wypożyczenie

SSC Napoli – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Victor Osimhen Galatasaray transfer definitywny Giacomo Raspadori Atletico Madryt transfer definitywny Natan Real Betis transfer definitywny Elia Caprile Cagliari Calcio transfer definitywny Gianluca Gaetano Cagliari Calcio transfer definitywny Jestep Lindstroem VfL Wolfsburg wypożyczenie Jens Cajuste Ipswich Town wypożyczenie Cyrlin Ngonge Torino FC wypożyczenie Rafa Marin Villarreal wypożyczenie Giovanni Simeone Torino FC wypożyczenie

Tabela nie kłamie, ale też nie mówi wszystkiego

SSC Napoli po rozegraniu piętnastu ligowych spotkań plasuje się na trzecim miejscu z 31 punktami na koncie. Jednocześnie drużyna dowodzona przez Conte wciąż liczy się w grze o obronę mistrzostwa Włoch. Neapolitańczycy mają jednak nadal nad czym pracować. Najlepszą ofensywą nie mogą się pochwalić, ustępując pod tym względem Interowi Mediolan czy AC Milan. Z kolei obrona w tej kampanii straciła 13 goli. Dla porównania najlepszą defensywą może pochwalić się AS Roma, która straciła tylko 10 bramek.

Latem nowych twarzy w klubie nie brakowało. Oczy wszystkich zwrócone były przede wszystkim na Kevina De Bruyne. Belg po wielu latach spędzonych w Manchesterze City zdecydował się na nowe wyzwanie i przeprowadzkę do Serie A. Interesujące były też ruchy z udziałem Sama Beukemy oraz Noa Langa. Transakcja z udziałem Holendra kosztowała 31 milionów euro. Z kolei PSV na transferze swojego byłego gracza zarobiło 25 milionów euro.

Zawodnicy SSC Napoli (fot. ZUMA Press, Inc.)

W tym sezonie z nowych zawodników w miarę szybko w nowych realiach odnaleźli się Rasmus Hojlund oraz Kevin De Bruyne. Duńczyk i Belg mogą pochwalić się czterema trafieniami na koncie, licząc tylko ligę włoską. Ponadto piłkarze wyróżniali się również bramkami zdobywanymi w innych rozgrywkach.

Hojlund, oprócz tego, że strzela gole, stara się także być na boisku altruistą. W związku z tym na koncie zawodnika znajdują się również asysty. Jeśli chodzi o 115-krotnego reprezentanta Belgii, to jego bilans mógłby być lepszy, gdyby nie kłopoty zdrowotne. De Bruyne aktualnie jest poza grą z powodu kontuzji i do rywalizacji ma być gotowy dopiero w końcówce pierwszego kwartału 2026 roku

Transferowa cisza przed burzą? Napoli ma plan, który może elektryzować kibiców

Ekipa z Neapolu przygotowuje się powoli do zimowej sesji transferowej, a doniesień medialnych w kontekście wzmocnień Napoli nie brakuje. Wygląda na to, że przede wszystkim przedstawiciel Serie A będzie szukał nowych graczy w obronie, do środka pola oraz do ataku.

Jeśli chodzi o defensywę, to rozważany do gry jest między innymi Mattia Zanotti. Ponadto szykowane są również ruchy na środek obrony i tutaj wysoko mają stać akcje Tarika Muharemovicia. To, co jednak najbardziej elektryzuje kibiców, to transfery ofensywne. Na liście życzeń działaczy Partenopei do wzmocnienia ataku znajdują się Eguinaldo oraz Alisson Santos.

Z głośniejszych nazwisk, które krążą wokół klubu w medialnych spekulacjach, wymienia się natomiast Leona Goretzkę oraz Kobbiego Mainoo. To pokazuje, że w środku pola ekipa z Neapolu ma plan, aby solidnie się wzmocnić.

