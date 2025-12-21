Conte postawił warunki. Napoli zapłaciło cenę i wciąż chce więcej

- Antonio Conte został w SSC Napoli, ale letnie negocjacje pokazały, że przyszłość mistrzowskiego projektu wcale nie była oczywista. Trener jasno zakomunikował, czego oczekuje, a klub musiał odpowiedzieć konkretnymi działaniami
- Po złotym sezonie skład przeszedł przebudowę, a odejścia kluczowych zawodników zmusiły Napoli do szukania nowych liderów na boisku i w szatni. Tak naprawdę to proces, który wciąż trwa
- Mimo aktualnie trzeciego miejsca w tabeli mistrz Włoch nie prezentuje pełni swoich możliwości. Statystyki ofensywne i defensywne pokazują, że zimowe wzmocnienia mogą okazać się nieuniknione
SSC Napoli – transfery w trakcie letniego okna 2025
SSC Napoli w trakcie letniego okna transferowego nie tylko koncentrowało się na poprawianiu jakości drużyny, ale też przez długi czas władze klubu musiały zabiegać o to, aby trener Antonio Conte nie odszedł. Były selekcjoner reprezentacji Włoch po wygraniu mistrzostwa Włoch miał konkretne oczekiwania dotyczące swojej pracy w klubie.
Przez długi czas strony nie potrafiły dojść do porozumienia. Dodatkowo poważne zainteresowanie ponownym zatrudnieniem doświadczonego trenera wykazywał Juventus. Finalnie jednak Conte zdecydował się kontynuować pracę w ekipie z Neapolu.
Po zakończeniu poprzedniej kampanii Napoli uległo kilku zmianom. Między innymi przygodę z klubem zakończyli tacy gracze jak Giacomo Raspadori, Natan czy Elia Caprile. W końcu definitywnie pożegnano się także z Victorem Osimhenem. Z kolei na wypożyczenie do Atletico Madryt udał się Giovanni Simeone. Jasne było zatem, że włoska ekipa konkretnie się zmieni.
SSC Napoli – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Poprzedni klub
|Rodzaj transferu
|Sam Beukema
|Bologna FC
|transfer definitywny
|Noa Lang
|PSV Eindhoven
|transfer definitywny
|Luca Marianucci
|FC Empoli
|transfer definitywny
|Miguel Gutierrez
|Girona FC
|transfer definitywny
|Kevin De Bruyne
|Manchester City
|transfer definitywny
|Mathias Ferrante
|NovaRomentin
|transfer definitywny
|Vanja Milinković-Savić
|Torino FC
|wypożyczenie
|Lorenzo Lucca
|Udinese Calcio
|wypożyczenie
|Rasmus Hojlund
|Manchester United
|wypożyczenie
|Eljif Elmas
|RB Lipsk
|wypożyczenie
SSC Napoli – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)
|Imię i nazwisko
|Nowy klub
|Rodzaj transferu
|Victor Osimhen
|Galatasaray
|transfer definitywny
|Giacomo Raspadori
|Atletico Madryt
|transfer definitywny
|Natan
|Real Betis
|transfer definitywny
|Elia Caprile
|Cagliari Calcio
|transfer definitywny
|Gianluca Gaetano
|Cagliari Calcio
|transfer definitywny
|Jestep Lindstroem
|VfL Wolfsburg
|wypożyczenie
|Jens Cajuste
|Ipswich Town
|wypożyczenie
|Cyrlin Ngonge
|Torino FC
|wypożyczenie
|Rafa Marin
|Villarreal
|wypożyczenie
|Giovanni Simeone
|Torino FC
|wypożyczenie
Tabela nie kłamie, ale też nie mówi wszystkiego
SSC Napoli po rozegraniu piętnastu ligowych spotkań plasuje się na trzecim miejscu z 31 punktami na koncie. Jednocześnie drużyna dowodzona przez Conte wciąż liczy się w grze o obronę mistrzostwa Włoch. Neapolitańczycy mają jednak nadal nad czym pracować. Najlepszą ofensywą nie mogą się pochwalić, ustępując pod tym względem Interowi Mediolan czy AC Milan. Z kolei obrona w tej kampanii straciła 13 goli. Dla porównania najlepszą defensywą może pochwalić się AS Roma, która straciła tylko 10 bramek.
Latem nowych twarzy w klubie nie brakowało. Oczy wszystkich zwrócone były przede wszystkim na Kevina De Bruyne. Belg po wielu latach spędzonych w Manchesterze City zdecydował się na nowe wyzwanie i przeprowadzkę do Serie A. Interesujące były też ruchy z udziałem Sama Beukemy oraz Noa Langa. Transakcja z udziałem Holendra kosztowała 31 milionów euro. Z kolei PSV na transferze swojego byłego gracza zarobiło 25 milionów euro.
W tym sezonie z nowych zawodników w miarę szybko w nowych realiach odnaleźli się Rasmus Hojlund oraz Kevin De Bruyne. Duńczyk i Belg mogą pochwalić się czterema trafieniami na koncie, licząc tylko ligę włoską. Ponadto piłkarze wyróżniali się również bramkami zdobywanymi w innych rozgrywkach.
Hojlund, oprócz tego, że strzela gole, stara się także być na boisku altruistą. W związku z tym na koncie zawodnika znajdują się również asysty. Jeśli chodzi o 115-krotnego reprezentanta Belgii, to jego bilans mógłby być lepszy, gdyby nie kłopoty zdrowotne. De Bruyne aktualnie jest poza grą z powodu kontuzji i do rywalizacji ma być gotowy dopiero w końcówce pierwszego kwartału 2026 roku
Transferowa cisza przed burzą? Napoli ma plan, który może elektryzować kibiców
Ekipa z Neapolu przygotowuje się powoli do zimowej sesji transferowej, a doniesień medialnych w kontekście wzmocnień Napoli nie brakuje. Wygląda na to, że przede wszystkim przedstawiciel Serie A będzie szukał nowych graczy w obronie, do środka pola oraz do ataku.
Jeśli chodzi o defensywę, to rozważany do gry jest między innymi Mattia Zanotti. Ponadto szykowane są również ruchy na środek obrony i tutaj wysoko mają stać akcje Tarika Muharemovicia. To, co jednak najbardziej elektryzuje kibiców, to transfery ofensywne. Na liście życzeń działaczy Partenopei do wzmocnienia ataku znajdują się Eguinaldo oraz Alisson Santos.
Z głośniejszych nazwisk, które krążą wokół klubu w medialnych spekulacjach, wymienia się natomiast Leona Goretzkę oraz Kobbiego Mainoo. To pokazuje, że w środku pola ekipa z Neapolu ma plan, aby solidnie się wzmocnić.
