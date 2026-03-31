Juventus walczy z czasem i widmem wielkiej sprzedaży

15:31, 31. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Juventus stoi przed kluczowym momentem sezonu i według La Gazzetty dello Sport walczy o przyszłość gwiazd. Brak awansu do Ligi Mistrzów może zmusić klub do trudnych decyzji transferowych.

Obserwuj nas w
LaPresse/ Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Brak awansu do Ligi Mistrzów może wymusić sprzedaż gwiazdy

Juventus rozgrywa decydujące mecze sezonu i walczy o miejsce w Lidze Mistrzów. Stawka jest wysoka, bo wpływy z UEFA mają pomóc w odbudowie zespołu. Plan zakłada powrót do walki o mistrzostwo pod wodzą Luciano Spallettiego.

W przypadku niepowodzenia klub może sięgnąć po sprzedaż kluczowego zawodnika. Dyrektor Comolli może zostać zmuszony do takiego ruchu, aby spełnić oczekiwania trenera pod kątem wzmocnień zespołu przed kolejnym sezonem. Zainteresowanie gigantów z Premier League gwiazdami Starej Damy tylko komplikuje sytuację.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Największe emocje budzi sytuacja Kenana Yildiza. Turek przyciąga uwagę czołowych klubów, ale jego pozycja wydaje się niezagrożona. – Na początku 2026 roku Juventus przedłużył kontrakt z Kenanem Yildizem do 2030 roku, potwierdzając nasze zaangażowanie w rozwój największych talentów – powiedział John Elkann.

Większe znaki zapytania pojawiają się przy innych nazwiskach. Francisco Conceicao znalazł się na liście Liverpoolu mimo przeciętnych statystyk. – Wiem, że mówi się o wielkim klubie, ale gram w wielkim klubie i jestem szczęśliwy – mówił niedawno Portugalczyk.

Ekipy z Premier League obserwują także Pierre’a Kalulu i Khephrena Thurama. Obaj mogą przynieść duży zysk w razie transferu. Ich przyszłość pozostaje jednak uzależniona od wyniku końcówki sezonu i walki o europejskie puchary.

Zobacz również: Wiadomo, ile Barcelona musiałaby zapłacić Szczęsnemu za rozwiązanie kontraktu