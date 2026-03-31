Juventus walczy z czasem i widmem wielkiej sprzedaży

Juventus stoi przed kluczowym momentem sezonu i według La Gazzetty dello Sport walczy o przyszłość gwiazd. Brak awansu do Ligi Mistrzów może zmusić klub do trudnych decyzji transferowych.

Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Brak awansu do Ligi Mistrzów może wymusić sprzedaż gwiazdy

Juventus rozgrywa decydujące mecze sezonu i walczy o miejsce w Lidze Mistrzów. Stawka jest wysoka, bo wpływy z UEFA mają pomóc w odbudowie zespołu. Plan zakłada powrót do walki o mistrzostwo pod wodzą Luciano Spallettiego.

W przypadku niepowodzenia klub może sięgnąć po sprzedaż kluczowego zawodnika. Dyrektor Comolli może zostać zmuszony do takiego ruchu, aby spełnić oczekiwania trenera pod kątem wzmocnień zespołu przed kolejnym sezonem. Zainteresowanie gigantów z Premier League gwiazdami Starej Damy tylko komplikuje sytuację.

Największe emocje budzi sytuacja Kenana Yildiza. Turek przyciąga uwagę czołowych klubów, ale jego pozycja wydaje się niezagrożona. – Na początku 2026 roku Juventus przedłużył kontrakt z Kenanem Yildizem do 2030 roku, potwierdzając nasze zaangażowanie w rozwój największych talentów – powiedział John Elkann.

Większe znaki zapytania pojawiają się przy innych nazwiskach. Francisco Conceicao znalazł się na liście Liverpoolu mimo przeciętnych statystyk. – Wiem, że mówi się o wielkim klubie, ale gram w wielkim klubie i jestem szczęśliwy – mówił niedawno Portugalczyk.

Ekipy z Premier League obserwują także Pierre’a Kalulu i Khephrena Thurama. Obaj mogą przynieść duży zysk w razie transferu. Ich przyszłość pozostaje jednak uzależniona od wyniku końcówki sezonu i walki o europejskie puchary.

