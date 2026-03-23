Juventus walczy o kluczowego piłkarza Realu. To życzenie trenera

Antonio Rudiger musi podjąć decyzję w sprawie przyszłości. Jego umowa z Realem Madryt jest ważna tylko do końca sezonu. Mocno kusi go Juventus, który chce spełnić życzenie Luciano Spallettiego - informuje "AS".

Spalletti marzy o Rudigerze. Juventus czeka na ruch Realu

Antonio Rudiger stracił pierwszą część sezonu na skutek kontuzji uda, ale po powrocie do zdrowia znów jest kluczową postacią defensywy Realu Madryt. Jeszcze przed zwolnieniem stawiał na niego Xabi Alonso, a Alvaro Arbeloa również nie zdecydował się na zmianę w hierarchii. Niemiec jest pewniakiem do wyjściowej jedenastki, co wpływa również na plany Królewskich, którzy jeszcze do niedawna zamierzali go pożegnać. Umowa Rudigera jest ważna tylko do 30 czerwca 2026 roku, więc jego przyszłość wkrótce powinna się wyjaśnić.

Z najnowszych informacji wynika, że Real najprawdopodobniej zaproponuje mu nową umowę. Wiele zależy od tego, co postanowi sam zawodnik. Wydaje się, że na pierwszym miejscu stawia dalszą przygodę na Santiago Bernabeu, ale mocno kusi go Juventus. Luciano Spalletti jest wielkim zwolennikiem tego transferu i chce ponownie współpracować z weteranem.

Trener Juventusu uważa, że drużyna potrzebuje w defensywie piłkarza z tak wielkim doświadczeniem i sukcesami na koncie. Rudiger to urodzony przywódca, który mógłby wnieść zespół na znacznie wyższy poziom. Stara Dama zamierza stanąć do walki o jego podpis i odeprzeć próby klubów z Premier League. Czeka natomiast na ruch ze strony Realu, który jeszcze nie zdecydował, co zrobić z wygasającym kontraktem Niemca.