Juventus zaproponował szokującą wymianę Newcastle United

Juventus nie poddaje się w temacie transferu Sandro Tonalego. Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", turyńczycy chcą zaproponować wymianę z udziałem Dusana Vlahovicia, aby sprowadzić pomocnika na Allianz Stadium.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Valhović za Tonalego? Juventus planuje ciekawy ruch transferowy

Sandro Tonali pozostaje jednym z głównych celów transferowych Juventusu w letnim oknie. Klub z Turynu chce wzmocnić środek pola i widzi w reprezentancie Włoch kluczowe ogniwo nowego projektu. Według „La Gazzetty dello Sport”, Bianconeri są gotowi zaproponować Newcastle wymianę z udziałem Dusana Vlahovicia.

Negocjacje nie będą łatwe, ale Juventus liczy na to, że znajdzie sposób na porozumienie. Tonali trafił do Premier League z Milanu, jednak jego sytuacja w Anglii była skomplikowana, m.in. z powodu zawieszenia za naruszenie przepisów dotyczących zakładów bukmacherskich. Włoski pomocnik ostatnio wrócił do wysokiej dyspozycji i wciąż cieszy się dużym uznaniem w Serie A.

Bianconeri rozważają też inne warianty. Do oferty może zostać włączony Nicolo Savona lub Douglas Luiz. Obaj zawodnicy są cenieni przez zarząd Juve, ale klub gotów jest poświęcić jednego z nich, by sprowadzić Tonalego z powrotem do Włoch. Taki ruch mógłby przyspieszyć negocjacje i zwiększyć szanse na powodzenie transakcji.

Według źródeł zbliżonych do klubu, Juventus zamierza wykorzystać wszystkie dostępne środki, by sfinalizować transfer przed zamknięciem okna. Władze klubu wierzą, że uda się osiągnąć porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Obecnie wydaje się, że próba wymiany zawodników to jedyna możliwość dla Starej Damy, by sfinalizować ten ruch. Bianconerich nie stać na zapłacenie około 60 milionów euro tylko w gotówce.

