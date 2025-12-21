Juventus szykuje zmiany w bramce. Zaskakujący następca Perina

Juventus rozpoczyna przygotowania do styczniowego okna transferowego od kluczowej pozycji. Christos Mandas z Lazio znalazł się na radarze klubu, a Mattia Perin coraz mocniej naciska na powrót do Genoi.

Independent Photo Agency Srl / Alamy

Mandas opcją numer jeden dla Juventusu

Juventus analizuje scenariusze na zimowe okno transferowe, a jednym z najważniejszych tematów jest obsada bramki. W centrum uwagi znalazł się Christos Mandas, obecnie drugi bramkarz Lazio. Grek od dłuższego czasu jest uważnie obserwowany i cieszy się dużym uznaniem w Turynie.

Christos Mandas ma 24 lata i uchodzi za zawodnika z potencjałem na najwyższy poziom. Lazio wyceniło go na kwotę przekraczającą 15 milionów euro plus bonusy. Ewentualny transfer zależy jednak od tego, czy rzymski klub otrzyma zgodę na dokonywanie wzmocnień w styczniu. Zainteresowanie Mandasem wykazują także inne zespoły z Włoch i zagranicy, ale Juventus jest dla bramkarza bardzo atrakcyjną opcją sportową.

Sytuacja Mandasa jest ściśle powiązana z przyszłością Mattii Perina. Rezerwowy bramkarz Juventusu naciska na odejście i nie ukrywa chęci powrotu do Genoi. Plotki na ten temat krążą od miesięcy, a teraz nabierają realnych kształtów. Sam zawodnik chciałby ponownie założyć koszulkę Rossoblu.

Juventus nie zamierza jednak podejmować pochopnych decyzji. Klub zgodzi się na odejście Perina tylko wtedy, gdy będzie miał pewność sprowadzenia bramkarza o odpowiednim poziomie.

