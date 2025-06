Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Laporte może wrócić do Europy

Wygląda na to, że Athletic Bilbao będzie miało problem ze ściągnięciem Aymerica Laporte z powrotem do klubu. Według najnowszych doniesień do rywalizacji o byłego stopera Manchesteru City dołączył Juventus. Włosi mają zamiar złożyć ofertę za hiszpańskiego obrońcę, który obecnie gra w saudyjskim Al-Nassr i ma kontrakt ważny do 2026 roku.

Bianconeri chcą wzmocnić defensywę i od dawna obserwuje Laporte. Według „Calciomercato” żeby sfinalizować ten transfer, włoski gigant oferuje piłkarzowi trzyletni kontrakt za 15 milionów euro (5 milionów rocznie) oraz 10 milionów euro dla Al-Nassr.

W związku z tym dla Athleticu sytuacja się skomplikowała. Klub z Bilbao, który w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów chciał sprowadzić Laporte. Rozmowy się rozpoczęły i zespół Ernesto Valverde jest gotów wyłożyć nawet 15 milionów euro plus zmienne. Jednak ograniczenia finansowe dotyczą pensji 31-latka, która jest wysoka. Juventus ma pod tym względem przewagę.

Były szkoleniowiec Barcelony uważa, że defensor mógłby wnieść do drużyny swoje doświadczenie i liczy, że uda się przekonać go do powrotu. Zawodnik w Bilbao stawiał pierwsze kroki w seniorskiej karierze przed transferem do Anglii.

