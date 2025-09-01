Juventus sprzedał gwiazdora do Atletico. Może zgarnąć ponad 30 mln euro

Juventus oficjalnie potwierdził odejście Nico Gonzaleza. Argentyńczyk dołączył do Atletico Madryt na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, które może przynieść Bianconerim nawet 34 miliony euro.

Igor Tudor

Nico Gonzalez opuszcza Juventus i przenosi się do Atletico Madryt

Juventus zdecydował się zakończyć współpracę z Nico Gonzalezem już po jednym sezonie. Argentyńczyk trafił do Turynu latem 2024 roku z Fiorentiny, początkowo na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. W barwach Bianconerich wystąpił w 38 spotkaniach, strzelił pięć goli i zanotował cztery asysty.

Teraz Gonzalez będzie reprezentował Atletico Madryt. Klub z Madrytu zapłaci za roczne wypożyczenie milion euro, a dodatkowe bonusy mogą podnieść tę kwotę do dwóch milionów. Hiszpanie zyskali także opcję definitywnego transferu za 32 miliony euro.

Dla Juventusu to szansa na istotny zastrzyk finansowy. W ubiegłym roku klub zapłacił za Gonzaleza osiem milionów euro za wypożyczenie, a umowa obejmowała kolejne 25 milionów za wykup i bonusy sięgające pięciu milionów. Do tego doszły dodatkowe koszty w wysokości 3,1 miliona euro. W oficjalnym komunikacie klub podziękował zawodnikowi za zaangażowanie i profesjonalizm.

Odejście Argentyńczyka otwiera drogę do nowych transferów. Już w dniu zamknięcia mercato badania medyczne przeszli Edon Zhegrova i Lois Openda, którzy mają wzmocnić ofensywę drużyny Igora Tudora.

