Juventus spogląda na gwiazdę Bayernu. Vlahović może otworzyć drzwi do transferu

Juventus rozważa sprowadzenie Raphaela Guerreiro z Bayernu Monachium, twierdzi "Tuttosport". Kluczową rolę w potencjalnych negocjacjach może odegrać sytuacja Dusana Vlahovicia, którego kontrakt również kończy się latem.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus zdecyduje się na wymianę z Bayernem?

Juventus planuje wzmocnienia na styczniowe okno transferowe, a jednym z głównych celów ma być Raphael Guerreiro z Bayernu Monachium. Portugalczyk idealnie pasuje do systemu 3-4-2-1 Igora Tudora, który mocno opiera się na grze wahadłowych. W ostatnich miesiącach chorwacki trener musiał improwizować, wystawiając na bokach Pierre’a Kalulu i Westona McKenniego, a także ponownie stawiając na Filipa Kosticia, który latem był bliski odejścia.

Jak donosi „Tuttosport”, Guerreiro nie ma pewnego miejsca w składzie Vincenta Kompany’ego. Belgijski szkoleniowiec częściej stawia na Josipa Stanisicia oraz Konrada Laimera. Choć Guerreiro potrafi grać zarówno jako lewy obrońca, jak i pomocnik, w tym sezonie rozpoczął zaledwie dwa mecze w wyjściowym składzie – w Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów, zdobywając przy tym jednego gola.

Sytuacja Portugalczyka sprawia, że Juventus widzi w nim realną okazję transferową. 30-letni obrońca, którego kontrakt z Bayernem obowiązuje do czerwca 2026 roku, mógłby zostać sprowadzony już zimą za rozsądną kwotę. Dodatkowym elementem tej układanki jest Dusan Vlahović.

Według „Tuttosport” serbski napastnik znalazł się na liście życzeń Bawarczyków, którzy szukają następcy Harry’ego Kane’a w dłuższej perspektywie. Bayern miałby rozważać transfer już w styczniu lub sprowadzenie zawodnika po zakończeniu sezonu, jeśli Vlahović nie przedłuży umowy z Juventusem.

