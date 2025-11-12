Juventus rusza po gwiazdę Milanu! Liczy na wielki transfer

Mike Maignan wciąż nie porozumiał się z Milanem w sprawie nowego kontraktu, który wygasa 30 czerwca. Juventus obserwuje sytuację i planuje uderzyć latem, by pozyskać bramkarza za darmo.

Juventus marzy o transferze Maignana

Mike Maignan znalazł się w centrum transferowych spekulacji. Francuski bramkarz, którego umowa z Milanem kończy się po tym sezonie, wciąż nie uzgodnił warunków nowego kontraktu. Jak donosi „La Gazzetta dello Sport”, negocjacje utknęły w martwym punkcie, a relacje między stronami stały się napięte.

Sytuację uważnie śledzi Juventus. Bianconeri widzą w Maignanie idealną okazję rynkową, szczególnie w kontekście zasad Finansowego Fair Play, które ograniczają możliwości dużych wydatków. Klub z Turynu rozważa złożenie oferty po zakończeniu sezonu, gdy Francuz będzie dostępny jako wolny zawodnik.

Zainteresowanie Maignanem nie ogranicza się jednak do Włoch. Na horyzoncie pojawiła się także Chelsea, gotowa zaoferować bramkarzowi wysokie wynagrodzenie i nowy start w Premier League. Dla Juventusu byłby to poważny konkurent, zwłaszcza że angielski klub nie ma takich ograniczeń budżetowych jak włoskie drużyny.

Nowy dyrektor generalny Juventusu, Damien Comolli, podkreślił, że klub będzie koncentrował się na zrównoważonym rozwoju i rozsądnych inwestycjach. – Żadnych szaleńczych wydatków, tylko finansowa równowaga i koncentracja na okazjach rynkowych – powiedział.

Właśnie w tej strategii mieści się nazwisko Maignana. Francuz łączy doświadczenie, charyzmę i znajomość Serie A, co czyni go jednym z najbardziej pożądanych bramkarzy w Europie. Dla Juventusu jego transfer mógłby być wzmocnieniem sportowym bez ryzyka finansowego, które wiąże się z dużymi zakupami.

