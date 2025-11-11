Juventus rozważa transfer wychowanka Barcelony. Gigant szykuje się do rozmów

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Adrian Bernabe w orbicie zainteresowań Juventusu

Juventus Turyn w końcówce października zwolnił Igora Tudora. Chorwacki szkoleniowiec spędził na stanowisku zaledwie siedem miesięcy i został zastąpiony przez doświadczonego Luciano Spalletiego. Nowy trener jeszcze nie doznał porażki w Serie A. Odniósł jedno zwycięstwo i zaliczył jeden remis, a w Lidze Mistrzów podzielił się punktami z Sportingiem Lizbona (1:1).

Według doniesień włoskiego dziennika „La Gazzetta dello Sport”, Adrian Bernabe z Parmy znalazł się na radarze Juventusu. 24-letni Hiszpan ma zostać zakontraktowany przez Starą Damę już w styczniowym oknie transferowym.

Władze 36-krotnego mistrza Włoch szukają perspektywicznego zawodnika, który w przyszłości mógłby stać się ważnym ogniwem drużyny. Na ten moment istnieją jednak wątpliwości, czy Parma zgodzi się pozwolić Bernabe odejść zimą. Klub z Serie A chce zachować swojego kluczowego pomocnika do końca sezonu, by zachować szanse zespołu w utrzymaniu się we włoskiej elicie.

Adrian Bernabe jest wychowankiem Barcelony, z której odszedł w 2018 roku do Manchesteru City. W angielskim klubie zdołał rozegrać zaledwie pięć meczów w pierwszym zespole. Do Parmy trafił bez kwoty odstępnego i od tego czasu rozegrał 121 meczów, a w dorobku ma 18 trafień. Jego kontrakt w klubie z północnych Włoch obowiązuje do czerwca 2027 roku. Transfermarkt.de wycenia Hiszpana na dokładnie 15 milionów euro.