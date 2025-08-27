60 milionów na stole! Juventus naciska na transfer snajpera

Juventus wciąż prowadzi rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie definitywnego transferu napastnika. Nowe wieści na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus wciąż negocjuje w sprawie Randala Kolo Muaniego

Juventus udanie rozpoczął nową kampanię w Serie A, pokonując na własnym stadionie Parmę (2:0). Mimo dobrego startu, w klubie trwają intensywne prace nad finalizacją kolejnych ruchów transferowych. Ciekawe informacje ujawnił na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

„Juventus i Paris Saint-Germain nadal prowadzą zaawansowane rozmowy w sprawie Randala Kolo Muaniego. Na razie nic nie zostało jeszcze sfinalizowane, ale kluby zgadzają się co do wyceny – 55 mln euro plus 5 mln euro w bonusach. Chodzi o wypożyczenie z obowiązkiem wykupu” – przekazał insider.

„PSG i Juve omawiają obecnie strukturę bonusów oraz sposób aktywacji obowiązkowego transferu definitywnego” – dodał Romano.

31-krotny reprezentant Francji już w poprzednim sezonie bronił barw ekipy z Allianz Stadium. Wystąpił w 22 meczach, zdobywając 10 bramek i notując trzy asysty. W obecnych rozgrywkach nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania.

Tymczasem zespół z Turynu w najbliższy weekend zmierzy się na wyjeździe z Genoą w ramach drugiej kolejki Serie A. W poprzednim sezonie obie drużyny grały ze sobą dwukrotnie i w obu przypadkach lepsi okazali się Bianconeri – u siebie wygrali 3:0, a na wyjeździe 1:0. Ogólnie turyńska drużyna nie przegrała z Rossoblu od czterech meczów.

