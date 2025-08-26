Borussia Dortmund z głośnym transferem. Kibice nie kryją emocji

Borussia Dortmund poinformowała o pozyskaniu nowego gracza do środka pola. Nowym piłkarzem ekipy z Signal Iduna Park został Anglik, którego rynkowa wartość wynosi 18 milionów euro.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Carney Chukwuemeka nowym zawodnikiem Borussii Dortmund

Borussia Dortmund ma zamiar w trakcie kampanii 2025/2026 wrócić na szczyt i walczyć co najmniej o miejsca premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Klub ogłosił właśnie sprowadzenie nowego zawodnika.

Biuro prasowe BVB przekazało, że nowym graczem zespołu został Carney Chukwuemeka. 21-latek związał się z niemiecką ekipą kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2030 roku. Wcześniej występował w Chelsea. Klub z Londynu zarobił na tej transakcji około 25 milionów euro – wliczając w to ewentualne bonusy oraz procent od przyszłej odsprzedaży.

Na dziś wszystko wskazuje na to, że Chukwuemeka będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z takimi zawodnikami jak Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer czy Pascal Gross.

Już w najbliższy weekend Borussia zmierzy się u siebie z Unionem Berlin. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 17:30 i będzie ostatnią potyczką przed reprezentacyjną przerwą. Po niej piłkarze z Dortmundu zagrają na wyjeździe z Heidenheim. Z kolei hitowe starcie z Bayernem Monachium zaplanowano na 18 października w ramach siódmej kolejki Bundesligi. W ostatnim meczu pomiędzy tymi drużynami padł remis 2:2.

