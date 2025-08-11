Juventus porozumiał się z pomocnikiem. Musi zapłacić 40 mln euro

Juventus uzgodnił warunki kontraktu z Mattem O’Rileyem z Brighton. Według "Tuttosport" transfer będzie mógł być zrealizowany dopiero po sprzedaży jednego z obecnych pomocników.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

O’Riley priorytetem dla Juventusu po fiasku rozmów o Hjulmandzie

Matt O’Riley stał się głównym celem transferowym Juventusu po tym, jak Sporting Lizbona wycenił Mortena Hjulmanda na 60 mln euro. Duński pomocnik miałby kosztować znacznie mniej, a dodatkowo jest gotowy na zmianę otoczenia po zaledwie roku gry w Brighton. Angielski klub zapłacił za niego 29,5 mln euro, lecz piłkarz nie zdołał ustabilizować formy w Premier League.

Według „Tuttosport” Juventus uzgodnił z O’Rileyem pięcioletni kontrakt o wartości około 3 mln euro netto za sezon. To stawia Bianconerich w uprzywilejowanej pozycji wobec konkurencji, bo zawodnika obserwowały również Roma, Olympique Marsylia i Atalanta.

Problemem pozostaje jednak sytuacja kadrowa i finansowa. Klub z Turynu musi najpierw sprzedać jednego z obecnych pomocników, aby zrobić miejsce w budżecie i kadrze. Wśród zawodników, którzy potencjalnie mogą opuścić klub są Weston McKennie, Douglas Luiz oraz Fabio Miretti.

Brighton oczekuje za O’Rileya kwoty powyżej 30 mln euro, a rozmowy mogą zakończyć się sumą bliższą 40 mln. Juventus liczy, że uda się dopiąć transfer przed końcem okna, jednak wszystko zależy od tego, czy sfinalizuje planowane sprzedaże.

