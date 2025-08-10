Weston McKennie w letnim okienku może opuścić Juventus. Jak się okazuje, przyszłość Amerykanina może być pisania w Hiszpanii. Zawodnik znalazł się na radarze Atletico Madryt - podaje "JuveFC".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie

Atletio Madryt obserwuje Westona McKenniego

Juventus i Weston McKennie współpracują ze sobą od 2020 roku. Reprezentant USA zamienił trafił wówczas do Turynu prosto z Schalke Gelsenkirchen. Amerykanin w Turynie przeżywa różne chwile. Zdarza mu się okres, kiedy jest gwiazdą zespołu, ale ma też momenty, kiedy jest wypychany z klubu. Tego lata pomocnik może zmienić klub, ponieważ jego umowa ze Starą Dama obowiązuje jeszcze tylko przez rok.

Z informacji przekazanych przez „JuveFC” dowiadujemy się o ciekawym zainteresowaniu Westonem McKenniem. Otóż zawodnik Juventusu znalazł się na celowniku uznanej drużyny. A jest nią Atletico Madryt. Los Colchoneros traktują ten transfer okazjonalnie. Amerykanin jest gwarancją pewnej jakości. A z uwagi na wygasającą umowę, kwota przeprowadzki będzie niska.

Atletico Madryt nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym Westonem McKenniem. Reprezentant USA znajduje się również na radarze zespołów z Anglii. Wśród chętnych wymieniało się ostatnio również AS Romę. Czas pokaże, w której drużynie będziemy oglądać w nadchodzącej kampanii Amerykanina.

Weston McKennie dotychczas rozegrał aż 182 spotkania w koszulce Juventusu. W tym czasie wychowanek Schalke Gelsenkirchen zdołał zgromadzić na swoim koncie 18 trafień, a także 19 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 22 miliony euro.