Juventus podjął decyzję w sprawie Mazura. Wiemy co z przyszłością zdolnego Polaka [NOWE INFORMACJE]

Patryk Mazur to jeden z najzdolniejszych polskich piłkarzy, od 2023 roku będący graczem Juventusu. Teraz klub z Turynu podjął decyzję co do przyszłości Polaka. Goal.pl poznał szczegóły.

Antonio Cunazza/Alamy Na zdjęciu: Patryk Mazur

Włosi szybko dostrzegli wielki talent

Choć Patryk Mazur nie jest (jeszcze) znany wszystkim polskim kibicom, to wiele wskazuje na to, że przyszłość należy właśnie do niego. Na jego talencie z wielkich klubów jako pierwszy poznał się Juventus Turyn, który we wrześniu 2023 roku sprowadził go ze Stali Rzeszów.

Z informacji widniejącej na portalu Transfermarkt wynika, że włoski klub zapłacił za Polaka 225 tysięcy euro. Oczywiście, młokos zaczynał w drużynach juniorskich „Starej Damy”, zbierając coraz lepsze recenzje.

Najpierw był to zespół U17, potem zespół U20, a teraz dochodzą do tego występy w drużynie Juventus Next Gen, która gra w Serie C.

Juventus nie chciał czekać

Polak, który występuje w środku pomocy, spisuje się na tyle dobrze, że mimo tego, iż ma kontrakt do lata 2027, to Juve już zdecydowało się na rozmowy o jego przedłużeniu. W grudniu Nicolas Schira, włoski dziennikarz, sygnalizował, że negocjacje w tym temacie właśnie się rozpoczęły.

Z naszych najnowszych informacji wynika, że sprawa jest już przesądzona. Strony doszły do porozumienia i niezwykle utalentowany Polak będzie kontynuował karierę w Juventusie.

Jak ustaliliśmy, nowy kontrakt Mazura będzie obowiązywał aż do lata 2029 roku! Podpisanie dokumentów ma nastąpić w połowie stycznia.

Mazur to również reprezentant Polski młodszych kategorii wiekowych. Obecnie występuje w reprezentacji Polski do lat 18.