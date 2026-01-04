Juventus podjął decyzję w sprawie Mazura. Wiemy co z przyszłością zdolnego Polaka [NOWE INFORMACJE]

Włosi szybko dostrzegli wielki talent
Choć Patryk Mazur nie jest (jeszcze) znany wszystkim polskim kibicom, to wiele wskazuje na to, że przyszłość należy właśnie do niego. Na jego talencie z wielkich klubów jako pierwszy poznał się Juventus Turyn, który we wrześniu 2023 roku sprowadził go ze Stali Rzeszów.
Z informacji widniejącej na portalu Transfermarkt wynika, że włoski klub zapłacił za Polaka 225 tysięcy euro. Oczywiście, młokos zaczynał w drużynach juniorskich „Starej Damy”, zbierając coraz lepsze recenzje.
Najpierw był to zespół U17, potem zespół U20, a teraz dochodzą do tego występy w drużynie Juventus Next Gen, która gra w Serie C.
Juventus nie chciał czekać
Polak, który występuje w środku pomocy, spisuje się na tyle dobrze, że mimo tego, iż ma kontrakt do lata 2027, to Juve już zdecydowało się na rozmowy o jego przedłużeniu. W grudniu Nicolas Schira, włoski dziennikarz, sygnalizował, że negocjacje w tym temacie właśnie się rozpoczęły.
Z naszych najnowszych informacji wynika, że sprawa jest już przesądzona. Strony doszły do porozumienia i niezwykle utalentowany Polak będzie kontynuował karierę w Juventusie.
Jak ustaliliśmy, nowy kontrakt Mazura będzie obowiązywał aż do lata 2029 roku! Podpisanie dokumentów ma nastąpić w połowie stycznia.
Mazur to również reprezentant Polski młodszych kategorii wiekowych. Obecnie występuje w reprezentacji Polski do lat 18.